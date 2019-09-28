MediaMarkt'ın nostalji alanı ile geçmişe yolculuk
İSTANBUL (AA) – MediaMarkt, oyun dünyasının yıldızı FIFA 2020’nin tanıtımında oyunseverler için oluşturduğu nostaljik oyun dünyası katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok talep gören oyunlarından FIFA serisinin son oyunu FIFA 2020, yapılan tanıtımla oyunseverlerin beğenisine sunuldu.
Metropol İstanbul’da düzenlenen etkinliğe çok sayıda tanınmış kişiler katıldı. Tanıtım boyunca çeşitli aktiviteler düzenlenirken oyunseverlerin dikkatini çeken etkinlik ise MediaMarkt Türkiye’nin geçmişe götüren uygulaması “Nostalji Alanı” oldu.
– Eski oyunlara talep yoğun
MediaMarkt Türkiye’nin FIFA 2020 tanıtımında hayata geçirdiği “Nostalji Alanı”nda oyunseverler, EA Sports FIFA’nın geçmişten bugüne çıkardığı favori oyunları deneyimleme fırsatı buldu. Oyun dünyasındaki gelişimin de net bir şekilde gözler önüne serildiği etkinlik alanını dolduran katılımcılar eski oyunlara yoğun talep gösterdi.
PC, Nintendo Switch, PS4 ve XBOX için uyumlu FIFA 2020, MediaMarkt Türkiye mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de satışa sunuldu.
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