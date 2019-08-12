MediaMarkt’ta bayram fırsatları
İSTANBUL (AA) – MediaMarkt, Kurban Bayramı’nın en çok aranan ürünlerinden derin dondurucuları yüzde 25’e, kıyma makineleri ise yüzde 29’a varan indirimlerle müşterilerine sunuyor.
Elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın verilerine göre Kurban Bayramı’nda derin dondurucu ve kıyma makinelerine olan talepte yoğun bir artış gözlemleniyor.
Bu beklentiden yola çıkan MediaMarkt, başta derin dondurucular ve kıyma makineleri olmak üzere pek çok üründe 18 Ağustos’a kadar devam edecek bol fırsatlı bir kampanya başlattı.
Kampanya ile derin dondurucularda yüzde 25’e, kıyma makinelerinde ise yüzde 29’a a varan indirimler uygulanacak.
– Kredi kartına taksit seçeneği
Tüketiciler diledikleri takdirde Yapı Kredi Worldcard ve Paraf’a özel peşin fiyatına 12 aya varan taksit imkanından da yararlanabilecek.
Kampanyaya göre, Altus AL214 sandık tipi derin dondurucu 999 TL yerine 749 TL’den, Vestel CDEM1102W derin dondurucu bin 599 TL yerine bin 299 TL’den, Bosch GSV24VW31N dikey derin dondurucu bin 999 TL yerine bin 799 TL’den ve Arnica GH21220 MEAT CHEF Et & kıyma makinesi 699 TL yerine 499 TL’den satışa sunulacak.
-
HDP'ye bayram ziyaretleri
-
Bu mahallede bayram “dam”da başlıyor
-
Engelsiz meslek lisesinin ilk mezunları “üniversite” hayallerine kavuştu
-
OGM kültürel değerlere sahip çıkıyor
-
Porsuk Höyük'te Roma dönemine ait yaşam alanı bulundu
-
Hizmet yönetimi sektöründe teknolojik çözümler
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]