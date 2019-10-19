Medipol Mega canlı cerrahiye ev sahipliği yaptı

İSTANBUL (AA) – Kanada merkezli Dünya Üroloji Derneği’nin Atina’da düzenlediği kongrede buluşan 2 bin 500 ürolog, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nin 5 ayrı ameliyathanesinde yapılan 14 farklı operasyonu canlı yayından takip ederek alanlarındaki yenilikleri keşfetti.

Medipol Mega'dan yapılan açıklamaya göre, tıpta son yıllarda yaşanan teknolojik yenilikler özellikle üroloji alanında devrimsel tedavilerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi ise bu alandaki çalışmalarıyla başı çekiyor.

Dünya Üroloji Derneği’nin (SIU) bu yıl Atina’da düzenlediği konferansta Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde yapılan operasyonlar öne çıktı. Merkezi Kanada’da bulunan derneğin düzenlediği uluslararası konferansa 2 bin 500 ürolog katıldı. Konferansın ilk günü Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nin 5 ameliyathanesinde gerçekleştirilen 14 farklı operasyon tüm dünyada canlı yayınladı.

Konferansa katılan uzmanlar üroloji cerrahisinde son teknoloji cihazları ve yöntemleri Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde Türk ve yabancı uzmanların gerçekleştirdiği operasyonlarla öğrenirken, Medipol Mega da bu alandaki başarısıyla uluslararası tıp camiasında takdir topladı.

– Cerrahinin ustaları bir arada

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Dünya Üroloji Derneği Genel Sekreteri ve aynı zamanda Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Jean De la Rosetta, şunları kaydetti:

"17 Ekim Perşembe günü, dünyada uygulanan cerrahi tekniklerin geliştirilmiş en yeni versiyonları, yine bu cerrahilerin ustaları tarafından, Medipol Mega Üniversite Hastanesi ameliyathanelerinde uygulandı. Atina'da yaklaşık 2 bin 500 ürolog Medipol Mega’daki canlı cerrahi izledi. Ürologlar bu teknikleri bir taraftan ustalarından izlerken, diğer taraftan bilim insanları ile yeni yöntemleri tartışma fırsatı buldu. Sabah 08.00’de başlayan ve 14 farklı ameliyatın yapıldığı canlı cerrahi gün boyu devam etti.”

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Avrasya Üroonkoloji Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Selami Albayrak ise "Medipol Mega Üniversite Hastanesi, yüksek teknoloji ve insan kaynağı açısından küresel ölçekte olan bu canlı cerrahi sınavını büyük bir başarıyla verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Prof. Dr. Selami Albayrak’ın gerçekleştirdiği Radikal Perineal Prostatektomi ameliyatı da konferansta canlı yayınlanan operasyonlar arasında yer aldı.