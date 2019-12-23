Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan tarih öğretmeni Erdal Öcal, ayetlerden ve bir hadisten hareket eden Akif'in tembelliğe, duygusuzluğa, inançsızlığa, ümitsizliğe, cehalete ve milletin içerisine serpilen ayrılık tohumlarına saldırdığını ve milleti uyandırmaya çalıştığını söyledi.
Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı, yaşarken tanık olduğu olayları Kur'an ve sünnet ışığında tefsir ettiğini anlatan Öcal, yazdığı şiirlerin bugün dahi maruz kalınan olaylara ışık tutan ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.
"Hakkın Sesi Mehmet Akif" konulu dramanın sahnelendiği program, hafta kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında derece giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Programa, Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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