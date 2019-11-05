Mehmet Akif Ersoy'un hayatı tiyatro sahnesinde

ANKARA (AA) – Sebilürreşad Eğitim Kültür ve Medeniyet Derneği ile Asım Sanat Merkezince sahneye konulan, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, Milli Mücadele'ye katkıları ve yazarlık yönünün anlatıldığı "İstiklal" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Altındağ Belediyesinin de katkı sunduğu "İstiklal" oyununun özel gösterimi Küçük Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, temsil öncesi yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı şairinin genç kuşaklara anlatılmasının tarih bilinci için önemli olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'nin anlaşılması bakımından da değerli olduğunu vurgulayan Alpaslan, oyunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

– "Mehmet Akif'i gençlere öğretmek istiyoruz"

Temsilin ardından oyunun yönetmeni ve Devlet Tiyatroları Dramaturgu Orhan Karataş, oyuna iki aylık bir süreç içerisinde hazırlandıklarını ve çalışırken çok şey öğrendiklerini söyledi.

Karataş, oyuncuların Ankara'daki özel tiyatrolarda görev aldığını belirterek, "Bugüne kadar yapılanın dışında bir şey yapmak istedik. Oyunun sonunda kısa bir film de var, onda da ben oynadım. Okullara ve Anadolu'ya açılmak istiyoruz. Mehmet Akif'i gençlere öğretmek istiyoruz." dedi.

Sebilürreşad Eğitim Kültür ve Medeniyet Derneği Başkanı Fatih Bayhan ise bu yıl İstiklal Mücadelesi'nin 100. yılı olduğuna işaret ederek, "Bu 100 yıllık hikayeyi, İstiklal Mücadelemizi yeni kuşaklara tiyatro ile anlatmak istedik." diye konuştu.

Oyunun ilk özel gösterimini gerçekleştirdiklerini dile getiren Bayhan, "Bu coğrafyada güçlü bir şekilde durabilmemizin tek yolu genç kuşakların bu coğrafyaya olan sadakatini, milli şuurunu anlatmaktan geçtiğine inanıyoruz. İlgiden memnunuz." ifadesini kullandı.

– "Gençlerimizin geçmişimizi çok iyi öğrenmesi lazım"

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, oyun sahnelenirken çok duygulandığını dile getirdi. Dedesinin gür sesli olduğunu, oynayan oyuncunun da benzer nitelikleri taşıdığını söyleyen Argon, şunları kaydetti:

"Tiyatro gençlere ulaşmak açısından çok doğru bir sanat. Seminerler, konferanslar veriyoruz bazen etkili olmuyor ama tiyatro canlıdır ve etki bırakır. Tiyatro kültür iletimidir gençler için. Bizim için Milli Mücadele'nin 100. yılı çok önemli. Nerelerden geçip, geldik. Gençlerimizin geçmişimizi çok iyi öğrenerek, geleceği çok iyi kurmaları lazım."

Oyunun yazarı Nur Banu Öztürel de Kurtuluş Savaşı'nın kendisini hep çok etkilediği ve araştırmalardan sonra yeni bir öğrenme sürecine girdiğini anlattı.

Öztürel, "Mehmet Akif Ersoy doğru sözcüklerle, doğru kavramlarla anlatıldığında her şey daha farklı anlam taşıyor. İşte o zaman kuşaklar yakınlaşabiliyor. Çocukların Mehmet Akif'i anlamaya ihtiyaçları var. Bunun peşindeydim, bugün bunu gerçekleştirdim." şeklinde konuştu.

Temsili, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda tiyatrosever izledi.

Kısa film ögelerinin de kullandığı tek perdelik oyunda, şair Mehmet Akif'in hayatı, şair yönü ve Milli Mücadele'ye katkıları anlatılıyor.