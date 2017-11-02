MEHMET TUZA PAKPEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SOSYAL TESİS AÇILIŞ TÖRENİ

Açılış töreninin ilk konuşmasını Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü yaptı. Organize sanayi bölgesi içerisinde yer alan bu okulun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Kütükçü, bu okulda “ara eleman” değil, “aranan eleman” yetiştiğini ifade etti. Konuşmasında öğrencilere mezun olduklarında iş garantisi sunduklarını da vurgulayarak Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapmış oldukları yatırımlardan bahsetti. Açılış töreninin ilk konuşmasını Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü yaptı. Organize sanayi bölgesi içerisinde yer alan bu okulun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Kütükçü, bu okulda “ara eleman” değil, “aranan eleman” yetiştiğini ifade etti. Konuşmasında öğrencilere mezun olduklarında iş garantisi sunduklarını da vurgulayarak Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapmış oldukları yatırımlardan bahsetti. Daha sonra kürsüye gelen Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da bugünün, mesleki eğitim açısından önemli bir gün olduğunu ifade etti. Bu lisenin Türkiye’deki en güzide mesleki eğitim komplekslerinden biri olduğunu da vurgulayan Gürsoy, öğrencilere buradan mezun olduklarında geleceğin büyük Türkiye’sine hizmet edecek şekilde kendilerini yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Ayrıca bu okulun ve okul bünyesindeki diğer tesislerin yapımında desteği olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’e, Hayırsever Mehmet Tuza’ya, Konya Organize Sanayisi Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü’ye ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta da konuşmasında M. Kemal’in İzmir İktisat Kongresinde çok önemli kararlar aldığını, daha sonra devlet ve özel sektör eliyle pek çok sanayi kuruluşları kurulduğunu söyledi. 28 Şubat döneminde meslek liselerin önlerinin kapatıldığına da değinen Usta, sanayi ve eğitim işbirliği ile mesleki eğitimin tekrar hak ettiği konuma çıkmakta olduğunu ifade ederek bu okulun ve tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kürsüye son olarak Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem çıktı. İyi bir eğitimin tüm gençlerin hakkı olduğunu, onların önünü açmak ve onlara iş imkanı sunmak görevinin de Milli Eğitim Bakanlığının görevi olduğunu ifade etti. 2002 yılından bu yana devlet eliyle eğitim alanında çok önemli yatırımlar yapıldığını, özellikle mesleki eğitimde pek çok düzenlemelerin hayata geçtiğini sözlerine ekledi. Konuşmasında Konya’nın önemi de değinen Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Konya’mız, gerek tarihinden aldığı sorumluluk duygusuyla, gerek coğrafi konumu itibariyle çok önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bu şehir, adeta ülke ekonomisini besleyen can damarlarından biridir. Hammadde temini ve pazarlama noktasında da Anadolu’nun en gözde şehirlerinden olan Konya, eğitim ve ekonomi başta olmak üzere her noktada ürettiği ve yürüttüğü projelerle göz dolduran büyük bir medeniyet şehridir. Şehrin dokusundan hareketle vuku bulan bu gelişme ve büyüme, Hükümetimiz tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla da taçlanmaktadır. Konya, günden güne var olan cazibesine güç katarak yoluna devam etmektedir.” Erdem, bu okulun ve okul bünyesindeki diğer tesislerin yapılmasında emeği geçen Hayırsever Mehmet Tuza’ya, Konya Organize Sanayisi Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü’ye ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederek sözlerini noktaladı. Plaket ve hediyelerin takdimi ile atölye ve tesisin açılmasının ardından program sona erdi.Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta, Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya , Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Hayırsever Mehmet Tuza, işadamları, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.