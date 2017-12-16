Mehmetçik hainlerin emellerine fırsat vermedi
TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Hakkari Şemdinli’de, icra edilen operasyonda 10 el yapımı patlayıcı tespit/imha edilmiş, 7000 litre mazot, Diyarbakır Silvan’da ise , icra edilen operasyonda çok miktarda yaşam malzemesi ve erzak ele geçirildi.
Tunceli Hozat’ta, icra edilen operasyonda iki el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.
Mardin Dargeçit’te icra edilen arazi aramasında bir Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
Şırnak Beytüşşebap’ta icra edilen arazi aramasında bir adet boru tipi patlayıcı madde (Bangolero Torpedo), gıda ve çok miktarda yaşam malzemesi, Bingöl/Genç’te ise icra edilen arazi aramasında tespit edilen sekiz sığınak içerisinde, 15 kg patlayıcı madde (TNT), iki telsiz, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış iki adet tüp, bir jeneratör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
-
Çaldığı motosiklete kapkaç yaparken yakalandı
-
Bursa’da vatandaşlar lodosla dans etti
-
Devlet Bahçeli’den Rıdvan Dilmen’e sert tepki!
-
Beyşehir’de Cuma buluşmaları sürüyor
-
Başkan Tutal: “Bu karar, uluslararası hukuka ve hakkaniyete dayanmayan, tarihin akışına ters düşen bir karardır”
-
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.