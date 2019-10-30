Mehmetçik ve öğrenciler yararına kermes
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Mehmetçik Vakfı ve öğrenciler yararına kermes düzenlendi.
Doç. Dr. Abdüllatif Şener Ortaokulu yerleşkesinde düzenlenen kermeste öğrenci velilerinin yaptığı hamur işi, pasta ve çeşitli yiyecekler ile el örgüleri satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelir ise Mehmetçik Vakfı ile okulun maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin yararına kullanılacak.
Türkçe öğretmeni Sait Sayar, sosyal etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmaları kapsamında kermes düzenlendiklerini söyledi.
Öğrencilerin duyarlı olmaları için kermesin önemli olduğunu belirten Sayar, "Programından elde edeceğimiz geliri, başta Mehmetçiğimiz yararına kullanacağız. Bunun dışında okulumuzda ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize katkıda bulunacağız." dedi.
Kermese, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Mehmetçik ve öğrenciler yararına kermes
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