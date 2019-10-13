Mehmetçik'e Dua Gecesi
ANKARA (AA) – Başkentliler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.
Altındağ Belediyesi tarafından Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde "Mehmetçik'e Dua Gecesi" düzenlendi.
Geceye, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, şehit ve gazi aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehitler için saygı duruşunda bulunulan ve akabinde İstiklal Marşı okunan programda, Başkent Mehter Takımı bazı marşlar seslendirdi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan gecede, Altındağ'da yaşayan 90 yaşındaki Cevriye Taşdelen'in harekattaki askerler için ettiği duaya salondakiler "Amin" dedi.
Vatandaşlar, Allah'tan Barış Pınarı Harekatı'nda Türk ordusunu muzaffer kılmasını istedi.
– "Bu topraklar, Türk ve Müslüman olarak kalmaya devam edecek"
Altındağ Belediye Başkanı Balcı da "Ankara'nın kalbi Altındağ'dan bütün dünyaya haykırıyoruz, yurdumuzu böldürtmeyeceğiz, ezanımızı dindirtmeyeceğiz, bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Bu topraklar, Allah'ın izniyle kıyamete kadar Türk ve Müslüman olarak kalmaya devam edecek." dedi.
Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere muzafferiyetler dileyen Balcı, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar temennisinde bulundu.
-
Mehmetçik'e Dua Gecesi
-
“Türkiye'nin Enleri” ödülleri sahiplerini buldu
-
Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 5 yaralı
-
Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
-
Çubuk'ta trafik kazası: 3 yaralı
-
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.