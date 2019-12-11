Mektup arkadaşları için yardım kampanyası düzenlediler
ANKARA (AA) – Başkentte bir ilkokulun öğrencileri, mektup arkadaşlığı yaptıkları köy okulunun öğrencilerinden gelen talep üzerine topladıkları oyuncak ve kırtasiye malzemelerini Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gönderdi.
Yenimahalle ilçesindeki Onur Koleji öğrencileri, kardeş okul seçtikleri Viranşehir'e bağlı Yolveren İlkokulu öğrencileriyle mektup arkadaşlığı başlattı.
Eğitim yılının başlamasının ardından mektuplaşan öğrenciler, ara sıra birbirlerine video mesajlar gönderdi.
Yolveren'den gelen bir mektupla öğrencilerin oyuncak ve kırtasiye malzemesi istemesi üzerine bir kampanya düzenlendi.
Yaklaşık bir ay süren kampanyada toplanan kırtasiye malzemeleriyle oyuncaklar Viranşehir'e gönderildi.
Kampanyayı düzenleyen ekipte yer alan sınıf öğretmeni Nazlıcan Güzel, "Düşünün ki Şanlıurfa'da bir mezrada öğrencisiniz. Bir gün başkentten size mektup geliyor. Bu tarif edilemez bir mutluluk. İnanıyoruz ki gönderecek olduğumuz bu hediyeler onları daha da mutlu edecek." diye konuştu.
Onur Koleji Kurucu Müdürü Murat Kıraç ise okul yöneticileri, öğretmenleri ve velileri olarak her yıl kardeş okul belirlediklerini ve öğrencilerin mektup arkadaşlığı yaptığını anlattı.
Bir mektupla gelen talep üzerine kampanya düzenlemeye karar verdiklerini bildiren Kıraç, şöyle konuştu:
"Yolveren'deki minik kardeşlerimizin yüzünü güldürmek için okul olarak böyle bir kampanya başlattık. Öğrencilerimiz ve velilerimizin destekleriyle kolilerimizi hazırladık. Kırtasiye malzemeleri, boyalar, oyun hamurları, oyuncaklar ve kitaplardan oluşan bu yardımlar paketlendi. Yardım kampanyası süresince öğrencilerimiz çok mutlu oldu ve öğretmenlerimiz toplanan yardımların bir çok eksiği kapatacağını söylediler. Paylaşmanın sağladığı bu mutluluk ile bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı öğrencilerimiz ve velilerimiz ile gurur duyuyoruz."
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