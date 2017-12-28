Mektuplu davete validen pastalı sürpriz

Karabük Valisi Kemal Çeber kendisine mektup yazarak, “En mutlu günüm olan doğum günüme gelmeni istiyorum” diyen Safranbolu Şehit Atilla Bodur İlkokulu 3/B sınıfında okuyan Rabia Nur Yıldıran’a sürpriz yaptı. Vali Kemal Çeber beraberinde Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İş-Kur İl Müdürü Coşkun Güven, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Yılmaz ve öğretmen Tuğba Alpay ile birlikte gittiği Şehit Atilla Bodur İlkokulunda 3/B sınıfı ziyaret etti. Öğrencilerle uzun süre sohbet eden Vali Kemal Çeber öğrencilere beraberindeki İl Müdürlerinin kim olduğunu ve ne iş yaptıkları konusunda fikirlerini sordu.