“Melek Yatırımcılar” Erciyes'te tecrübe paylaşımı için bir araya geldi
KAYSERİ (AA) – Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğinde "Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi" gerçekleştirildi.
Erciyes Kayak Merkezindeki etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Şimşek, girişimciliğin bir kültür meselesi olduğunu ve çocukluktan itibaren edinilmesi gerektiğini söyledi.
Şimşek, girişimciliğin etkinliğini artırmak için okul çağlarından itibaren bu kültürün yerleştirilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.
Kalkınma ajansları olarak 2020 yılında Anadolu'da 3 melek yatırım ağı kurulmasını destekleyeceklerini anlatan Şimşek, şöyle konuştu:
"Ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini tetiklemek için yazılım kültürünün ve yazılımcıların sayısının artırılması gerekiyor. Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda yazılımcı sayımızın yetersiz olduğunu görüyoruz. Birleşik Krallık, Almanya gibi ülkelerde 1 milyona yaklaşan yazılımcılar var. Nüfusa oranla baktığımızda Türkiye'nin 10 kat üzerinde bir yazılımcıya sahipler. Ülkemizde 123 bin yazılımcı olduğu biliniyor. Bu yazılımcı sayımızı üst seviyelere çıkarmak üzere bir açık kaynak platformu kuruyoruz. Bilişim Vadisi'nde ve İstanbul'un diğer bölgelerinde yazılımcı yetiştirmek için yazılımcı okulları kurmayı hedefliyoruz. Bu yapının Anadolu'ya da yayılmasını önümüzdeki dönemde planlıyoruz."
– Girişimcilere 90 milyon avroluk hibe
Şimşek, biri Dünya Bankası, diğeri Göç Politikaları Merkezi ile iki uluslararası fonu Türkiye'ye kazandırdıklarını aktardı.
Fonla ilgili bilgi veren Şimşek, "90 milyon avro gibi bir kaynağı sadece girişimcilerin hizmetine sunmak için kullanacağız. 11 ilimizde bu faaliyetleri yürüteceğiz. Bu büyük bir miktar, 4 yıl içinde kullanacağımız bir miktar ve hepsini hibe şeklinde ülkemize kazandırdık." diye konuştu.
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise şu anda Türkiye'de uygulamaya dahil olan lisanslı melek yatırımcı sayısının 2019 yılının ilk çeyreği itibari ile 476 olduğunu kaydetti.
Türkiye'de melek yatırımcılığın imalat sanayi ve hizmetler arasında eşit bir şekilde dağıldığını anlatan Büyüksimitci, "Bu da gösteriyor ki Türkiye, melek yatırımcı pazarı açısından gelecek vadeden bir ülke konumundadır." dedi.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise girişimciliğin önemine değinerek, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da Teknopark bünyesindeki Erciyes Melek Yatırım Ağı'nın (ERBAN) Anadolu'nun ilk akredite melek yatırımcı ağı olduğunu belirtti.
Çalış, "ERBAN'da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcı lisansı verilen 27 melek yatırımcı bulunuyor. Sırada bekleyen 22 yatırımcı bulunuyor. ERBAN da 2019 yılında toplam 6 ileri teknoloji geliştiren şirkete yatırım gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından teknoloji girişimlerine yatırım yapan iş insanları deneyimlerini paylaştı.
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