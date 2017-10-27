Melike Hatun Camii Ankaranın sembollerinden olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı, Selçuklu ve modern mimarinin özelliklerini bünyesinde başarıyla barındıran Melike Hatun Camii’nin Ankara’nın sembollerinden biri olacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 4 yıl önce yapımına başlanan ve 7 bin kişinin benzer anda namaz kılabileceği Millet’taki Melike Hatun Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın katıldığı törenle ibadete açıldı. Millet’ta İtfaiye Meydanı olarak bilinen yerde yapılan cami, cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.