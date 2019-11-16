Memleketine izne giden uzman çavuş trafik kazasında yaralandı
KIRŞEHİR (AA) – Memleketi Kayseri'ye izne giderken otomobili devrilen Uzman Çavuş Ömer Güneş yaralandı.
Bartın İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan Güneş, iznini memleketi Kayseri'de geçirmek üzere birliğinden ayrıldı.
Güneş'in kullandığı 34 YA 5984 plakalı otomobil, Kırşehir'in Kaman ilçesi Kurancılı köyü kavşağında şarampole devrildi.
Yaralanan Güneş, 112 Acil Servis ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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