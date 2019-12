Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan bazı CHP'li belediyelere tepki:

NEVŞEHİR (AA) – Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 31 Mart sonrası bazı CHP'li belediyelerin aralarında anlaşıp personelin görev yerlerini değiştirdiğini öne sürerek, "Belediyeler kendi arasında anlaşarak bir sürgün gerçekleştiriyor ve kamu görevlilerini bu anlamda huzursuz ediyorlar. Daha doğrusu yıldırma, bezdirme ve işi bırakmasını temin etmeye yönelik bir baskı uygulanıyor." dedi.

Yalçın, Nevşehir Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasındaki Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imza törenine katıldı.

Yalçın, sözleşmeyle çalışanların huzurunu temin etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Ülke genelindeki bazı CHP'li belediyelerin memur statüsündeki personeli geçerli gerekçe göstermeksizin işsiz bıraktığını iddia eden Yalçın, şunları kaydetti:

"31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra belediyelerde sözleşmeli çalışan memur statüsünde bulunan arkadaşlarımıza yönelik 'Görülen lüzum üzerine sözleşmenize son verilmiştir, iş akdiniz feshedilmiştir.' gibi evraklar tutuşturularak insanlar güvencesiz bir şekilde sokağa bırakılıyor ve işlerinden, ekmeklerinden ediliyor. Bu son derece çirkin bir durum. Bunu mümkün kılan mevzuatı, istihdam biçimini ortadan kaldırmak gerekiyor. Özellikle 31 Mart sonrası CHP'li belediyelerde sınır ötesi sürgün diye adlandırabileceğimiz bin 500 kilometre ileriye, belediyeler kendi arasında anlaşarak bir sürgün gerçekleştiriyor ve kamu görevlilerini bu anlamda huzursuz ediyorlar. Daha doğrusu yıldırma, bezdirme ve işi bırakmasını temin etmeye yönelik bir baskı uygulanıyor. Bu konudaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin de bir an önce lağvedilmesi gerekiyor. Çünkü sürgünler kamuda şu an can yakıyor. CHP'li belediyeler bunu hoyratça kullanarak personeli sindirmeye, yıldırmaya ve hayatından bezdirmeye çalışıyor."

Sözleşmeli statüde çalışanlara ise kadro verilmesi gerektiğini savunduklarını ifade eden Yalçın, istihdamda güçlük çekilen yerlerde personel tutmaya yönelik bu uygulamanın memnuniyet verici olmadığını söyledi.

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu da sözleşmeli personele kısa vadede kadro verilmemesi halinde yerel seçimlerin ardından başlayan işten çıkarılma sorununun büyüyeceğini dile getirdi.

Uslu, 31 Aralık'ın yaklaştığını, sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair fesihler ulaştığını ve şu anda 7-8 bin kişinin 6 yıldır çalıştıkları, ailelerini geçindirdikleri işlerinden çıkarılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Devletimiz, hükümetimiz bir an önce bunun gereğini yapmalıdır. Burada çok büyük krizler, travmalar meydana gelecek. Bunu bildiğimiz için biz acilen, 31 Mart 2019 milat olmak üzere sözleşmeli personele kadro verilmesini istiyoruz. Kadroya geçtikten sonra da sözleşmeli istihdamın bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Bu devam ettiği takdirde bundan birkaç yıl sonra yine aynı sorun olacak. Herkesin KPSS'ye girerek bütün vatandaşlarımız gibi kadroya geçmesi gerek. Bunun dışında başka yollarla istihdam modeli devlette olmaması lazım."

Konuşmalarından ardından Yalçın, Uslu ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sözleşmeyi imzaladı.

Uslu, Başkan Arı'nın attığı imza ile gerekli marifeti gösterdiğini, memurların da bunun karşılığında Nevşehir Belediyesini hizmet yarışında Türkiye'nin en başarılı illeri arasına sokacağına inandığını kaydetti.

Arı da göreve geldiği ilk günden itibaren mali ve insan kaynaklarına sahip çıkmak ve halktan kopmamak prensibini benimsediğini, bunun da beraberinde başarıyı getirdiğini söyledi.