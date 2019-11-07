Menopozlu kadınlara kök hücre tedavisiyle anne olma umudu
KAYSERİ (AA) – Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, menopoza girerek anne olma şansını yitiren kadınların kök hücre yöntemiyle anne olabileceklerini söyledi.
Kayseri'de özel bir hastanede görev yapan Doç. Dr. Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, menopoza giren kadınların hiçbir tedavi yöntemiyle gebelik şansı olmadığını ancak kök hücre yönteminin yeni bir umut olduğunu ifade etti.
Menopoza giren hastalara kök hücre yöntemi uygulayarak gebe kalma şansı sunduklarını belirten Öner, "Erken menopoz ya da menopoz hasta grubunda kök hücre yöntemiyle biz yumurta elde edip hastamıza gebelik elde etme şansı sunuyoruz. Bu tedavinin amacı hiç yumurtası kalmamış, menopoza girmiş, erken menopoza girmiş hastalarda yumurta elde edip daha sonra bu yumurtayla tüp bebek yapabilmek." dedi.
Beyin cerrahi ve ortopedi gibi bölümlerde kök hücre yönteminin sıklıkla kullanıldığını hatırlatan Öner, kendilerinin de erken menopoza giren bir hastada bu tedaviyi uyguladıklarını dile getirdi.
Öner, erken menopoz tanısıyla kendilerine başvuran 29 yaşındaki hastanın karın yağlarından plastik cerrah tarafından kök hücre elde edildiğini dile getirerek, "Bu kök hücreleri anestezi altında hastamızın yumurtalarına enjeksiyon yaptım. Şimdi hastamızı 6 ay takip edeceğiz. Yumurtalarının gelişmesini izleyeceğiz. Yumurta elde ettiğimiz anda da tüp bebeğini uygulayacağız. İnşallah güzel haberleri de paylaşırız. Bu gerçekten sevindirici ve umut veren bir yöntem." ifadelerini kullandı.
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