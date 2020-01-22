Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi (1)

ANKARA (AA) – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme Sayın Erdoğan'ın geçeceğini, bu konuda adım atacağını düşünüyorum. Bakın göreceksiniz, zaman söyleyemem ama gidişatı öyle okuyorum." dedi.

Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yemekli toplantıda bir araya geldi.

Partisinin kuruluş aşaması ve sırasında yaşanan zorlukları anlatan Akşener, seçime girebilmek için CHP'den 15 milletvekilinin geldiği süreci anımsatarak, "Ömrümün sonuna kadar bu 15 milletvekili arkadaşa ve Kılıçdaroğlu'nun tavrına teşekkür edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki seçimde Millet İttifakı'nın genişleyebileceği mesajını verdiğinin belirtilmesi üzerine, yeni kurulan ve kurulacak partilerin Türkiye ve seçmen açısından iyi olacağını, seçeneğin rekabeti artıracağını söyledi.

Siyasi alanın renklenmesinin demokrasiye hizmet edeceğini, var olan siyasi partileri de seçmenin taleplerine göre kendini düzeltmeye yönelteceğini ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Biz kurulmuş ve kurulacak siyasi partilerin oluşmasına faydalı olduğuna inandık. Ama biz rakibiz. Yani her iki siyasi partiyle de CHP ile de AK Parti ile de rakibiz. Çünkü hepimizin bir Türkiye tasavvuru var. Dolayısıyla yarının ne göstereceği konusunda bugünden konuşmayı doğru bulmuyorum. Rahmetli Demirel'in sözü var; doğmamış bebeğe don biçmek doğru değil."

Millet İttifakı'nın bir katolik nikahı değil, güç ve iş birliği olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:

"31 Mart'tan sonra seçmene baktığınız zaman bu ittifakın devamı konusunda bir irade var. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme Sayın Erdoğan'ın geçeceğini, bu konuda adım atacağını düşünüyorum. Bakın göreceksiniz, zaman söyleyemem ama gidişatı öyle okuyorum. Benim okumam bu, bilgiye dayanmıyor. Böyle bir adım atıldığında, 'buyurun bakalım' dendiğinde zaten o zaman ittifaklar nasıl bir şey olacak, ne olacak o konuda da bir şey söylemek mümkün değil. Ama arızalarından, enfekte olmuş alanlarından arındırılmış bir parlamenter sistemden bahsediyoruz."

Erdoğan'ın Türkiye'nin bu nefes alma problemini gördüğüne inandığını ifade eden Akşener, "Saray Sayın Erdoğan'ı kapattı, steril bir hale getirdi. Uzun zamandır Sayın Erdoğan'ın vatandaşla hasbıhal ettiğini gördünüz mü? Vatandaşın nabzını bilen, tanıyan, bununla yaşayan siyasi kişilik olmasına rağmen koptu gitti. Bu alan kendisinin 2023 ya da daha önce yapacaksa o seçimde seçilmesinin önüne geçer. Sayın Erdoğan'ın sağduyusunun, kendisi için sağduyusunun galip geleceğine inanıyorum. Dolayısıyla da buraya bir geçiş olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

-"Gitmezdim"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından sahneye uyarlanan tiyatronun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu tarafından izlenildiğinin belirtilmesi üzerine Akşener, insanların tercihlerine karışmayı kendilerine yakıştıramadıklarını söyledi.

Akşener, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kim nereye, hangi yeri ziyarete gider, o bizi ilgilendirmez. CHP'nin kurumsal yapısı, oradaki fotoğrafın kurumsal sistem içinde bir karşılığı var mıdır? Onu da ben bilmiyorum. Bildiğim, Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin PKK ile arasına mesafe koymadığı sürece CHP ile herhangi bir iletişimin bulunmayacağı şeklindeydi. Beyanatı var. Bu da bir değişiklik göstermediğine göre aileler üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum. Siyasilerin eşleri tiyatroya gitmiş. Megri megri de hiç Emine hanımdan bahsettim mi bugüne kadar? Hayır."

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Terörle arasına mesafe koymadan siyaset yapanları şirinlendirmeye matuf her adım teröre müsamahadır. Bu tiyatronun milletimize de kardeşliğimize de hiç bir hayrı yoktur." sözünü anımsatılmasına üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Bizim arkadaşlarımız görüşlerini çok rahat ifade etme hakkına sahip. Arkadaşımızın sözüne saygı duyuyorum, fikrini söylüyor. Bizim HDP'ye yönelik tutumumuz belli. Ama kalkıp seçimde İçişleri Bakanı, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'na 'Kandille sözleşme imzaladı' derse işte ondan sonra o şirinleştirmeler ortaya çıkar. Ben kadınların özne olduğu konularda konuşmamaya özen gösteriyorum. Gitmişler. Ne yapalım? Hiç Emine Erdoğan hanım efendinin eylemleriyle, tutumuyla ilgili bir kelime 2002'den beri hiç ağzımdan duydunuz mu?"

"Siz davet edilseniz gider miydiniz?" sorusuna Akşener, "Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım ve bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum, gitmezdim. Eşim davet edilse gider miydi? O da gitmezdi." yanıtını verdi.

(Sürecek)