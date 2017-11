MERAM DÜŞÜNCE AKADEMİSİ TANITILDI

Meram Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğiyle MEBKAM tarafından düzenlenen “Düşünce Akademisi”nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Bacıyan-ı Meram Kooperatifinde düzenlenen tanıtım toplantısına NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi (MEBKAM) Başkanı Prof. Dr. Erdal Baykan, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, Meram Kadın Meclisi Başkanı Feray Civcik, Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gör, MEBKAM Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Ve Gençlik Meclisi Üyeleri, Meclis Üyeleri, Proje Koordinatörleri ile Düşünce Akademisi’nde ders verecek öğretim üyeleri katıldı.

Meram Düşünce Akademisi’nde eğitim sürecinin başlayacağını kaydeden Başkan Toru, “Bu akademi ciddi bir çalışmanın ürünüdür. İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensupları olarak her daim kendimizi, gençlerimizi yetiştirmek durumundayız. Buradan hareketle bizler sadece fiziki belediyecilik noktasında değil sosyal ve kültürel belediyecilikte de aktif olmaya, bu alanda da üretmeye gayret sarf ediyoruz. Elbette ki şehrin inşası önemli ancak bunlardan çok daha önemli olan gelecek nesillerin ve toplumun inşasıdır. Bu hepsinden önemlidir” dedi.

“ENTELEKTÜEL SEFERBERLİKTEYİZ”

Özellikle günümüzde entelektüel bir seferberlik durumunda olduğumuza işaret eden Başkan Toru, “Büyük bir savaşın içerisindeyiz. Bu savaş sadece fiziki olarak gerçekleşmiyor; hem sahada devam ediyor hem de masada. Ayrıca tarihi alanda, inancımızla ilgili her alanda büyük bir savaş veriyoruz. Bu savaştan galip çıkabilmek için tarihi, kültürel ve her alanda kendini donatmış bir nesil yetişebilmesi için bu tür alanlarda çalışmamızın zorunlu olduğunun bilincindeyiz. NEÜ’deki hocalarımızın desteğiyle Meram Düşünce Atölyesinde Tarih Atölyesi, Edebiyat Atölyesi, Klasik İslam Düşüncesi Atölyesi ve diğer atölyelerimizle ciddi bir atılım sağlayacağımıza inanıyoruz. Neslin sokaktan kurtarılması, madde bağımlığından kurtarılması ve malayani işlerden uzaklaştırılması açısından bu çalışmalar çok önemli. Her bir gencimiz bizim için çok önemli. İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknoloji ve diğer alanlardan ziyade beşeri sermaye daha da ön plana çıkıyor. Biz bu sermayeye ne kadar sahip çıkabilirsek bizim için en büyük kazanım da bu olacaktır” diye konuştu.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, “Şehri imar edecek, koruyacak ve şehirde yaşayacak insanları eğitmek, onları yetiştirmek, kendi tarihine, kendi düşünce havzasına sahip çıkacak bireyler olarak bir şekilde gelecek nesillere yönelik geçmişten aldığımız birikimi aktaracak şekilde taşıyıcı kılacak her bir insanımızın gönülde olduğu takdirde bu tür faaliyetlerden yararlanarak kendisini yetiştirme talebine cevap vermek hem üniversitelerin hem de belediyelerin görevidir. Bu anlamda geçmiş dönemde yaşadıklarımızdan ders çıkarak sağlam temeller üzerinde İslam düşüncesinin köşe taşlarına sahip olduğumuz bu şehirde Selçuklu’nun ve Osmanlı’nın bıraktığı miraslarla beraber bizler bu zenginliğin farkına vardırılarak gerek üniversite gençliği gerekse toplumun her bir katında kendini genç hissedenlere bu entelektüel birikimi tahlil etme, analiz etme fırsatını sunmuş oluyoruz. MEBKAM’ın bu anlamda ciddi bir görev ifa edeceğini düşünüyorum. Bu sürece katkı veren başta Sayın Başkanımız olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Daha önceki dönemlerde üniversiteler kendi fildişi kulelerinde sadece öğrencilerine yönelip toplumla beraber bir şeyler paylaşılmasını hep arka planda bıraktıklarına dikkat çeken Rektör Şeker, “Bu bağlamda gerek STK’larla gerek yerel yönetimlerle üniversite hocalarımızın iş birliği yapmaları nasıl üniversite sanayi iş birliğini önemsiyorsak endüstriyel ve ekonomik gelişim açısından, kişilerin manevi, ruhsal ve sosyal olarak gelişimini sağlayacak bu tür kültürel faaliyetleri de önemsemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“DÜŞÜNCE AKADEMİSİ KONYA KÜLTÜRÜNE KATKI SAĞLAYACAK”

MEBKAM Başkanı Prof. Dr. Erdal BAYKAN da, yaptıkları her türlü çalışmada kendilerine büyük destek sağlayan Başkan Toru ile Rektör Şeker’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “MEBKAM olarak ne yapabiliriz diye hocalarımızla konuştuğumuzda hepsi tek bir şart ortaya koymadan ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler. Üniversitemizin, iyiye ve güzele yönelik bir etkinlik olduğunda bu işe destek olacak büyük bir kadrosu var. Bu etkinliklerde bu kadro daha iyi tanınacak ve hizmetleri artacaktır. Meram Düşünce Akademisi, mütevazı ama önemli gördüğü konularda ve işin ehli olan hocalarımızla birlikte Konya’nın kültürel, entelektüel yönüne inşallah küçük de olsa güzel bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.