Meram’a fonksiyonel tesis ve pazar yeri

İhalesini yaptıkları kapalı pazar alanı ve sosyal tesisle ilgili bilgi veren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Hemşehrilerimizin daha rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde hizmet alabilmesi için yatırımlarımız devam ediyor. Bu kapsamda Lalebahçe Mahallesi, Harmancık Mahallesi ve Gülbahçe Mahallesi başta olmak üzere o bölgeye hizmet verecek olan ve şu anda Harmancık Pazarı olarak faaliyet gösteren pazarı kapalı pazara çevirmek üzere ihalemizi yaptık” dedi.

7 bin 500 metrekare arsa üzerine oturacak tesisin 5 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacağını ifade eden Başkan Toru, “Kapalı pazar ile birlikte, kapalı halı saha, zabıta karakolu, ticari alanları ve emeklilerimiz için düşündüğümüz çok amaçlı salonların yer alacağı tesisi 360 gün içinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yaklaşık 7,5 Milyon TL’ye mal olacak tesisimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.