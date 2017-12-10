Meram’da ailelere psikolojik destek

Konya’da ilk kez Kadın Aile Müdürlüğü kuran belediye olduklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ailenin toplum içerisindeki önemine dikkat çekerek, “Fiziksel belediyeciliğin yanında sosyal belediyeciliğe de önem veriyoruz. Bu kapsamda aile içi problemlerin çözülmesi ve insanımızın daha rahat koşullarda yaşayabilmesi adına emek harcıyoruz. Aile, toplumun temelidir ve bu temelin sağlam kalabilmesi adına Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezinde uzman psikologlarımız tarafından psikolojik destek hizmeti veriliyor. Mart ayında açılışını gerçekleştirdiğimiz tesiste bugüne kadar yaklaşık 600 seans gerçekleştirildi. Seanslar kapsamında aile içi sorunların çözümüne yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti verildi” dedi.

“Aile yapısının korunması adına önemli”

Aile yapısının korunması adına bu tür çalışmaların önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Fatma Toru, “Vatandaşlarımızın psikolojik destek noktasında talepleri oldukça yoğun. Koruma kararı olan kadın ve aileler ile evden çıkamayacak derecedeki hastalar, psikolojik danışmanlarımız tarafından evinde ziyaret ediliyor. Bunun yanı sıra Bilim Kurdu Projesi kapsamında yaklaşık 10 bin öğrenci velisine hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, üstün yetenek ve aile tutumları konusunda danışmanlık hizmeti veriliyor” şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Konya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile işbirliği içerisinde çalışmalarını yürüten Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi, geçtiğimiz haftalarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü heyeti tarafından ziyaret edilerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.