Meram’da giysi kampanyasına öğrencilerden destek

Meram Kadın Meclisi Başkanı Feray Civcik, giysi bağışı kampanyasına herkesten destek beklediklerini belirterek, “Projelerine verdikleri destekten dolayı okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilere teşekkür ederim. Evinizde bulunan giyilmemiş ya da az giyilmiş kıyafetleri toplama merkezlerimiz Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi, Rabia Spor Merkezi ve Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi ve Harmancık Mahallesinde bulunan Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde topluyoruz. Biz toplanan kıyafetleri yerlerine asıyoruz ve buraya gıda için gelen ihtiyaç sahibi aileler bizzat kendileri seçerek evlerine götürüyorlar. Projemiz devam ediyor” dedi.

Öğretmen Özlem Çatlı da, “Geçen sene böyle bir proje başlattık. Kalan kıyafetleri değerlendirmek istedik. Öğrencilerimiz yıkadı, temizledi, ütüledi ve böyle bir projeyi görünce katkı sağlamak istedik. Emanetler yerine vardı diye düşünüyoruz” dedi. Giysi bağışı kampanyasına destek veren öğrenciler ise bu projeye herkesin destek vermesini istediklerini belirtti.