Mercedes-AMG Petronas üst üste 6. kez dünya şampiyonu oldu
İSTANBUL (AA) – Mercedes-AMG Petronas, 2019 Formula 1 sezonunun 17. yarışı olan Japonya Grand Prix’inin ardından üst üste 6. kez markalar şampiyonluğunu ilan etti.
Mercedes-Benz'den yapılan açıklamaya göre, 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda markalar şampiyonluğu Mercedes-AMG Petronas'ın oldu.
Sezonun 17. yarışı olan Japonya GP'sinde podyumun birinci ve üçüncü basamağını elde eden Mercedes-AMG Petronas, üst üste 6. kez dünya şampiyonluğunu ilan etti.
Japonya’da Valtteri Bottas, üçüncü cepten başladığı yarışta birinciliği elde ederken, şampiyona lideri Lewis Hamilton da damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçti.
Japonya Grand Prix’inin ardından pilotlar sıralamasında Mercedes-AMG Petronas pilotlarından birinin dünya şampiyonu olacağı da kesinleşti. Böylece Mercedes-AMG Petronas da üst üste 6 sezonda markalar-pilot dublesini yapan tarihteki ilk marka olmayı başardı. Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Lewis Hamilton, puanını 338’e yükseltip pilotlar sıralamasında liderliğini sürdürdü.
Valtteri Bottas ise nisan ayında Azerbaycan’da elde ettiği birincilikten sonraki ilk zaferinin ardından puanını 274’e çıkararak şampiyonluk yarışında kalmayı başardı. Mercedes-AMG Petronas, 612 puanla şampiyonluğunu ilan etti.
Formula 1'de 2019 sezonunun 18. yarışı, 27 Ekim'de Meksika'da gerçekleştirilecek.
-
Mercedes-AMG Petronas üst üste 6. kez dünya şampiyonu oldu
-
Sivas'ta ulusal yol koşusu düzenlendi
-
Polis “Hacivat ve Karagöz”le çocuklara güvenliği öğretiyor
-
“Ankara dijital yayıncılar için plato merkezi olabilir”
-
VEKAM Arşivi'nden az bilinen Ankara fotoğrafları
-
Yerli “bomba atarlar” kışlada
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.