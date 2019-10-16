Mert Hakan: “Galatasaray'a karşı ilki başarmak istiyoruz”
SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de bugüne kadar deplasmanda puan alamadıkları Galatasaray karşısında ilki başarmak istediklerini söyledi.
Mert Hakan Yandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un birlikte oynayan, iyi mücadele eden ve bu mücadelesini sahaya yansıtarak iyi sonuçlar alan bir ekip olduğunu belirtti.
Ekip olarak birlikte oynamaktan keyif aldıklarını dile getiren Mert Hakan, ligde puan cetvelinde iyi bir durumda oldukları için mutlu olduklarını aktardı.
Mert Hakan, henüz ligin başı olduğuna değinerek, "Devrenin sonuna kadar alabildiğimiz kadar puan almak ve hedeflediğimiz yere ulaşmak istiyoruz. Takım olarak her şeyden keyif alıyoruz ve her şey bizim için iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder." dedi.
Ligde ilk 7 haftada 3 kez gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:
"Sezon başından beri Sivasspor'a katkı vermek istediğimi ve hücumcu bir orta saha olduğumu hep söylüyordum. Bu sene de gol atmak bana nasip oluyor. Takıma katkı veriyorsam benim için ne mutlu bana. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder ve daha çok katkı veririm. Daha çok puanlar toplayıp hep yukarıda kalırız diye düşünüyorum. Mert Hakan için çok şey değişti, geçen sezon talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ondan sonraki süreçte burada benim için çok iyi değildi. Bu takımdan ayrılmaya kadar gidebilirdi. Rıza hoca geldi ve bize güvendi. Bu sadece benim için değil, Erdoğan Yeşilyurt için de geçerli. Biz de kampa hazır gitmiştik, hocamız arkamızda durdu ve bize forma şansı verdi. Biz de onu mahcup etmemek için elimizden geleni yapıyoruz, hem kendimiz hem de takımımız için mücadele ediyoruz."
– Gözü milli formada
Mert Hakan, hedeflerini sezon sonuna kadar maç maç belirlediğini, en büyük hedefinin tüm karşılaşmalarda kırmızı-beyazlı formayı giymek olduğunu söyledi.
Performansını devam ettirerek hedeflerine ulaşmayı arzuladığını aktaran Mert Hakan, "A Milli Takım için hocamız her maç bizi takip ediyor, inşallah o uygun gördüğünde bizi çağıracaktır. Her Türk insanı gibi benim de milli takımda forma giyme isteğim ve inancım var. İnşallah bunu başarırım ve gerçekleştiririm." diye konuştu.
Mert Hakan, İstanbul'un 3 büyük kulübünde forma giyme hedefinin de bulunduğunu ancak asıl amacının direkt Avrupa'ya gitmek olduğunu ifade etti.
– "İlki başarmak istiyoruz"
Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacakları karşılaşmayı da değerlendiren Mert Hakan, şunları kaydetti:
"Bu sezon deplasmanda galibiyet alarak Sivas'a dönemedik. İnşallah bu bizim için ilk olur. Sivasspor bugüne kadar ligde Galatasaray'a karşı deplasmanda hiç puan alamadı. Bu sene işler iyi gidiyor ve bir ilki başarmak istiyoruz. Puan alabiliriz diye düşünüyorum, iyi çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Şans da yanımızda olursa puan veya puanlarla döneriz."
Mert Hakan Yandaş, sezon sonunda ligi ilk 5 içerisinde bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.
Sivasspor, 2005-2006 sezonundan itibaren Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda yaptığı 13 maçta puan alamadı.
-
Barış Pınarı Harekatı'na destek
-
Başkan Yavaş'tan başkente yeni parklar için talimat
-
Mert Hakan: “Galatasaray'a karşı ilki başarmak istiyoruz”
-
“Milli Mücadele ruhu, Erzurum tanıtım günlerine damga vuracak”
-
“İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yok”
-
Ankara'da suç örgütüne operasyon
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.