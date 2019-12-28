Mesan Kilit otomobil sektörüne giriyor

İSTANBUL (AA) – Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, şimdiye kadar ticari araçlara yönelik üretim yaptıklarını, ancak bundan sonraki dönemde binek otomobillere de yöneleceklerini belirterek, "Yerli otomobil projesinde süreci heyecanla takip ediyoruz ve yerli otonun kilidinin de yerli olması için gerekli başvuruyu yapıp tekliflerimizi ileteceğiz." dedi.

Mertöz, yaptığı yazılı açıklamada, endüstriyel kilit pazarında Türkiye'de sektör lideri, Avrupa'da da ilk üç içerisinde yer alan Mesan Kilit'in 2019'u yüzde 25'e varan bir büyümeyle kapatacağını bildirdi.

İç piyasada yaşanan sıkıntılara karşın yurt dışındaki güçlü performansla büyümeye devam ettiklerini aktaran Mertöz, Mesan'ın cirosu içerisinde ihracatın payının yüzde 70'lere yükseldiğine işaret etti.

Mertöz, gelecek dönemde de yeni pazarlar bulmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "İhracatın ana motoru olan Batı Avrupa'da önümüzdeki yıl bir yavaşlama gözüküyor. Burada yaşanabilecek olası düşüşü telafi etmek için yeni pazar arayışlarına hız vereceğiz. Ayrıca var olduğumuz pazarlardaki mevcudiyetimizi güçlendireceğiz. Bunun yanında otomobil başta olmak üzere portföyümüze yeni ürünler ekleyerek büyüme performansını sürdürmeyi hedefliyoruz. Mesan Kilit olarak artık faaliyet gösterdiğimiz kollara ilave yeni kollar açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır kara yolu ve otomotiv endüstrisinin önemli bir çözüm ortağı olarak faaliyet gösterdiklerini ve her türlü ticari araç için kilitleme sistemleri tasarladıklarını anlatan Mertöz, bundan sonra binek otomobiller için de üretim yapacaklarını belirtti.

Çok yakın bir zamanda konuyla ilgili kalite yönetim sistemi belgesini alacaklarının bilgisini veren Mertöz, şunları kaydetti:

"Normalde bizim ürünlerimiz ticari araçlarda kullanılan ve ağır yüke maruz kalan kilitlerdir. Biz ilk defa bunların yanında otomobiller için de kilit üretmeye başlıyoruz. Gizlilik anlaşması nedeniyle ismini veremiyorum ama sektörün en büyük firmalarından birisi ile ilk anlaşmamızı yaptık. Birçok firma ile de temastayız ve elimizde halihazırda projeler var. Otomobil sektörü için yapacağımız üretimin ciromuza önemli bir katkısı olacak. Torpido kilitlerinden kapılara, bagajlardaki yedek lastiklerden arka bölümdeki kilit mekanizmalarına kadar otomobillerin mekanik ve elektronik tüm kilitleme sistemlerini üretebilir durumdayız. Bu bizim için komple yeni bir alan ve en büyük gelişim alanımız olacak."



– "Tüm tecrübemizi otomobil sektöründe kullanacağız"

Mustafa Mertöz, dünyada otomobil pazarında bir daralma olmasına karşın sektörün büyük potansiyel vadettiğine dikkati çekti.

Ar-Ge'den aldıkları gücü ve kilit sektöründeki tüm tecrübelerini bu alanda kullanacaklarını belirten Mertöz, "Sektörde kontratların uzun dönemli yapılması önemli bir avantaj. Fiyatlar, ürün ve adetler en baştan belirleniyor. Bu durum firmayı güvenli konumda tutacaktır. Öte yandan adetler büyük olduğu için gelişime çok açık. Bu alanda bizim için en önemli konulardan biri ciroyu büyütüp Mesan'ın karlı yapısıyla harmanlamak." değerlendirmelerini yaptı.

Mertöz, 2019 için yatırımlarını planladıkları gibi tamamladıklarını ve otomobile yönelik kilit yatırımlarının da 2020 için belirlenen bütçe içerisinde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin yerli otomobili projesine de değinen Mertöz, süreci heyecanla takip ettiklerini ve yerli otonun kilidinin de yerli olması için gerekli başvuruyu yapıp tekliflerini ileteceklerini bildirdi.

Mertöz, yerli otomobilin sektörde önemli bir ivme yaratacağını vurgulayarak, yan sanayi tarafında da yakından izlendiğine işaret etti.

– "Ticaret savaşının son derece olumlu sonuçları oldu"

Mustafa Mertöz, yurt dışında çok çalışarak, müşteri ziyaret ederek ve proje takip ederek yılı büyümeyle kapatmayı başardıklarını ifade etti. İhracatın cirodaki payını yüzde 70 seviyesine çıkardıklarına işaret eden Mertöz, toplamda 90'dan fazla ülkeye ürün ihraç ettiklerini bildirdi.

Mertöz, Mesan Kilit olarak ana pazarlarının gelişmiş ekonomiler olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının, bizim açımızdan son derece olumlu sonuçları oldu. Biz ABD ve Çin arasındaki ticari savaşın daha da devam etmesini isterdik. Sadece bize değil birçok Türk firması için olumlu sonuçları oldu. Öncelikle ham madde tarafında yaradı çünkü Çin'de çok ciddi bir ham madde tüketimi vardı.Onlar bir anda frene basınca dünyadaki büyük ham madde satıcıları büyük şaşkınlık yaşadı ve bu ham maddeyi satacak yer aramaya başladılar. Bir de ham madde alımıyla ilgili çok ciddi kontratlar yaptık. Ayrıca iki ülke arasındaki savaşta insanlar malzeme bulamadılar, bir yarı mamul sorunu oldu. Biz bu sorunu çok iyi değerlendirip Amerika'ya büyük miktarda stoklar gönderdik ve çok hızlı bir şekilde satıldı."

– "İngiltere'de artık şartlarımız eşitlendi"

Mertöz, Mesan'ın en büyük ihracat pazarı olan İngiltere'de iktidara gelen Boris Johnson hükümetinin ve Brexit sürecinin çok faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Brexit'in gerçekleşmesinin ardından İngiltere pazarında Avrupalı rakiplerle bire bir rekabet edeceklerine dikkati çeken Mertöz, "Bizim oradaki en büyük rakiplerimiz olan Alman firmalar AB üyesi olmanın avantajlarını sonuna kadar kullanıyorlardı. Fakat şimdi bizim uyguladığımız prosedürleri onlar da uygulayacak. İngiltere'de artık şartlarımız eşitlendi ve bu bize önemli bir fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Mertöz, kilogram başına ihracat fiyatlarının 8 doların üzerine çıktığını aktararak, bu yıl ise elektromekanik ürünlerle 10 dolar civarına çıkacaklarını kaydetti.

Ar-Ge tarafının da işlerin çok iyi gittiğini ve verilen teşviklerin çok önemli olduğunu belirten Mertöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizce son dönemlerde yapılmış en iyi teşviklerden biri. Kendi adımıza çok memnunuz. Türkiye katma değerli ihracat yapmak ve kilogram başına ihracatını yukarıya çekmek istiyorsa Ar-Ge tarafını mutlaka daha kuvvetli hale getirmeli. Bu yılı biz Mesan için üretimde dijitalleşme yılı olarak belirledik. Üretim süreçlerimizi daha sistemsel hale getirip, verimliliğimizi artırabilmek ve kalitemizi optimize etmek adına alt yapımızı yazılımlarla güçlendiriyoruz. Bu yazılımlarla üretim süreçlerimizi dijital ortamlarda takip edip kayıt altına alarak ve ölçümlemeler ile birlikte verileri analiz ettiğimizde, güçlü sonuçlar elde etmemiz mümkün olacak."