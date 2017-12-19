Mesnevi’nin Kırgızca basımı yapıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana’nın Mesnevi’sini dünya dillerine çevirerek basımını yapmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hazreti Mevlana’nın yüzyıllar öncesinden Konya’da yaktığı ışığın bugün dünyanın her yerinde kalpleri aydınlattığını belirterek, her yıl milyonlarca insanın bilgi ve hikmet aramak için Konya’ya, Hazreti Mevlana’ya geldiğini belirtti. Hazreti Mevlana’nın dünyaca bilinen eseri Mesnevi’nin bütün dünyada okunup anlaşılabilmesi için çeviri çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Akyürek, son alarak Mesnevi’nin Kırgızca basımını gerçekleştirdiklerini, böylelikle 26 dile ulaştıklarını belirtti. Hazreti Mevlana’nın eşsiz eseri Mesnevi’yi 50 dile çevirme hedefleri bulunduğunu kaydeden Başkan Akyürek, Mesnevi’nin daha fazla insan tarafından okunmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.
Bütün dünyada olduğu gibi Kırgızistan’da da büyük ilgi gören Mesnevi’nin şiirsel üslubunun muhafaza edildiği çalışmanın 1, 2, 3. ciltleri Barçınay Kimsanova, 4, 5 ve 6. ciltleri Ermamat Ergeşov tarafından Kırgız diline çevrildi. Mesnevi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar Farsça aslı ile birlikte Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca, İsveççe, İtalyanca, Urduca, Fransızca, Japonca, Arnavutça, İspanyolca, Türkmence, Tacikçe, Çince, Kazakça, Özbekçe, Flemenkçe, Yunanca, Malayca, Rusça, Azerice, Boşnakça, Kürtçe, Svahilice ve Kırgızca olarak 26 dilde basıldı.
-
İçişleri Bakanlığı’ndan İlgezdi açıklaması!
-
Dursun Özbeke Fatih Terim soruldu
-
Yakıt tankerinden çıktı: 22 bin 500 paket
-
Otomobillerin üzerine çıktı
-
Bingölde 6 terörist etkisiz hale getirildi
-
Van Damme Türkiyede
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.