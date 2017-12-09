Meteoroloji’den bu illere uyarı! Sağanak yağış geliyor |9 Aralık Cumartesi yurtta hava durumu

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/saat), akşam saatlerinden itibaren yer yer fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Az bulutlu ve açık 17

Antalya: Parçalı çok bulutlu 18

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 15

Erzurum: Parçalı bulutlu -1

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11