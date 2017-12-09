Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi: “Ege’de rüzgarın; 09 Aralık Cumartesi günü kuzeyinde akşam saatlerinden sonra, 10 Aralık Pazar günü ilk saatlerden itibaren Orta Ege’de güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 10 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.”

Ayrıca yapılan duyuruda, başta denizcilikle uğraşanlar olmak üzere tüm vatandaşların fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

