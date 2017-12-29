Meteoroloji’den yağmur uyarısı| 29 Aralık Cuma yurtta hava durumu
Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya’nın doğu ilçeleri ve Edirne’nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 7
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 14
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 14
Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı 19
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. 17
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14
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