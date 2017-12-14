Metin Feyzioğlu: ‘İİT ciddi bir mesaj verdi’

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, bölge barolarının başkanlarıyla birlikte Siirt’te geldi. Baroya geçen Feyzioğlu daha sonra Şirvan ilçesi Soğanlı köyünde baba ve iki oğlunun hayatını kaybettiği, anne ve 4 çocuğunun da yaralandığı göçükte kalan Coşkun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Feyzioğlu, köy okulundaki öğrencilere kışlık mont dağıttı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, ABD Başkanı Donald Trump ve İİT’nın Kudüs kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump’ın kararının, bir gensoruyla devrilme tehlikesi belirdiğinde iç politikası gereği arkasına Yahudi lobisini alma girişimi olduğunu belirten Feyzioğlu, “Bu sığ bir siyaset anlaşışıdır. Maalesef dünyada sığ siyasetçiler kendi menfaatleri uğruna insanları ölüme götürebiliyorlar. Maalesef kaç kişi öldü, kaç kişinin canı yanacak hiç düşünmeden kendi koltuğunu korumak için böyle bir iş yapmıştır. Ama dünya gerekli karşılığı verdi bunlara. Dün toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı çok ciddi bir mesaj verdi. Ben Türkiye Cumhuriyetiyle bu girişimi sebebiyle gurur duyuyorum. Herkes de duymalıdır. Böyle bir toplantının Türkiye’nin girişimleri ile İstanbul’da toplanması ve oy birliğiyle bir kez daha İsrail ve ABD’nin kararının ret edilmesi önemlidir. Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olması önemlidir” diye konuştu.

İslam ülkelerine ilişkin eleştirilerde de bulunan Feyzioğlu, “Fakat şunda bir not bırakalım, İsrail en başta işgal etmeyecekti, edemeyecekti. Neden etti. Çünkü maalesef İslam dünyası eğitimde geri kaldı, maalesef İslam dünyası teknolojide geri kaldı. Ekonominiz güçlü ise teknolojiniz ileri ise ordunuz da güçlü oluyor. Ve bunun içinde iyi bir eğitim sistemi güçlü bir hukuk sistemine ihtiyaç vardır. İslam dünyası eğer hukuk sistemini çağdaşlaştırırsa, güvenilir hale getirirse, eğitimini çağdaş hale getirirse, matematik öğretirse çocuklarına fen öğretirse kimse aklından geçiremez Kudüs’ü başkent ilan etmeyi, ya da baskent olarak tanımayı. Mesele aslında buradadır, bunu yaptırmamaktır” ifadelerinde bulundu.

Mehmet Niyazi Deniz – Selami Deniz