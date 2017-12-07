MEVLANA AŞKI “KARDEŞLİK VAKTİ” TEMASIYLA BULUŞTURACAK

Öğretileri ile tüm dünyada saygın bir konuma sahip düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, 744’üncü vuslat yıl dönümünde Konya’da düzenlenecek törenlerle anılacak.

Her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen “Mevlana’nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri”ne yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.

Bu yıl “Kardeşlik Vakti” temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri, 7 Aralık Perşembe günü çok sayıda davetlinin katılımıyla “Şems-i Tebrizi Türbesi Ziyareti ve Kardeşlik Yürüyüşü” ile başlayacak.

Törenler, türbe ziyaretinin ardından Valilik binası önünden Genelkurmay Başkanlığı Mehter Bölüğü eşliğinde yapılacak yürüyüş, Mevlana Dergahı Semahanesi’nde icra edilecek sema töreni ve Gülbang duası ile devam edecek.

Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri verilecek

Törenler kapsamında şehir merkezi ve ilçelerde birçok faaliyet düzenlenecek.

Mevlana Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların sergi stantlarının açılışı yapılacak. Yine bu yıl ilk olarak dervişlerin kıyafetlerinin yer aldığı “derviş çeyizi” sandığı sergilenecek.

Sergiler, 17 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Öte yandan, Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri ile konferans, uluslararası sempozyum, söyleşi, panel, çalıştay, sergi, atölye çalışmaları, tiyatro ve şiir dinletileri düzenlenecek.

Yetişkin semazenlerin yanı sıra çocuklar ve zihinsel engelli çocuklar sema gösterisi icra edecek.

Etkinlikler kapsamında bin 343 program düzenlenecek

Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, bu yılki anma törenlerinin dolu dolu geçeceğini söyledi.

Anma törenleri kapsamında 17 sema programı düzenleneceğine dikkati çeken Yarar, bin 343 program gerçekleştirileceğini, bin 200 ayrı noktada tiyatro sahneleneceğini belirtti.

Abdüssettar Yarar, geçen yıl “Birlik Vakti” temasına vurgu yaptıklarını anımsatarak, şunları söyledi:

“Biz ‘Kardeşlik Vakti’ başlığını Hazreti Mevlana’nın sözünden hareketle belirledik. Kardeşliğe her zaman ihtiyacımız var. Bunu ne kadar çok konuşursak, ne kadar dillendirirsek, millet olarak da birlik ve beraberliğimizin bir o kadar pekişeceğine inanıyoruz. İngilizce, Farsça ve Türkçe olmak üzere ‘Kardeşlik Vakti’ ismiyle Şeb-i Arus törenlerini çeşitli yerlerde ve basında tanıttık. İnsanlarda kardeşlik bilincinin oluşmasına katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Törenleri yaklaşık 65 bin kişinin izleyeceğini tahmin ediyoruz. Kardeşlik Vakti ve Şeb-i Arus ile Konya daha güzel olacak. Tüm vatandaşlarımızı ve Mevlana dostlarını bu vesileyle programlara davet ediyorum.”