Mevlana Müzesi çevresine kapsamlı proje hazırlıkları

KONYA (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Müzesi çevresindeki yenileme projesine ilişkin, "Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde mağdur olmayacakları şekilde Mevlana Türbesi çevresinde, yatay mimariyle tarihimizi, özümüzü ve kültürümüzü yansıtacak proje gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da Mevlana Meydanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şeb-i Arus etkinliklerinin bu yıl Vefa Vakti temasıyla düzenlendiğini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"İnşallah bu etkinlikler kapsamında Hazreti Mevlana'nın torunları olarak tüm dünyaya vefayı, dostluğu ve kardeşliği anlatacağız. İnşallah Mevlana Türbesi ve meydanının çevresinde kentsel yenileme projelerimiz devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu anlamdaki çalışmalarını Bakanlığımız ile ortak yürütüyor. Biz de Belediyemize her türlü desteği sağlayacağız. Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde mağdur olmayacakları şekilde Mevlana Türbesi çevresinde, yatay mimariyle tarihimizi, özümüzü ve kültürümüzü yansıtacak proje gerçekleştireceğiz."

– "Önümüzdeki yıl projenin inşaatına başlayacağız"

Kurum, kente gelen her ziyaretçinin mutlaka Mevlana Müzesi'ni gezeceği bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Çevre düzenlemeleri ve otel projeleriyle birlikte meydandan başlayıp Alaaddin Tepesi çevresine kadar olan alanda sokak sağlıklaştırması da dahil bir kültür yürüyüş aksı oluşturmak istiyoruz. Proje safhasında son aşamaya geldik. Vatandaşlarımızla Büyükşehir Belediyemiz son görüşmelerini yaptı. Önümüzdeki yıl projenin inşaatına başlayacağız. Başladıktan 12 ay sonra da bir sonraki yıla yani 2021 yılının Şeb-i Arus'una kadar yetiştireceğiz. Biz istiyoruz ki Hazreti Mevlana'yı anlamaya tüm Türkiye ve dünya gelsin. Dünyanın içinde bulunduğu durum itibarıyla Hazreti Mevlana'yı anlamaya çok daha fazla ihtiyacı var."

– "Konya'nın turizm potansiyelinin inanç turizmiyle sınırlandırılmaması gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Hz. Mevlana'nın vefatının 746'ncı yıldönümü sebebiyle Konya'da bulunduklarını söyledi. Konya'nın büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Ersoy, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçmişten günümüze kadar ulaşan Çatalhöyük ve Selçuklu eserleri ayrı bir öneme sahip. Bunları toplu bir şekilde değerlendirerek Konya turizmine kazandırılmasını sağlayacağız. Konya'nın turizm potansiyelinin inanç turizmiyle sınırlandırılmaması gerekiyor. İnşallah belediyemizle beraber, Konya'nın tarihi özelliklerini ön plana çıkaran yeni bir turizm hikayesi yazacağız. Bununla ilgili de önümüzdeki yıl yoğun bir tanıtıma başlayacağız."

Bakan Ersoy, belirlenecek olan eylem planı kapsamında, Mevlana Meydanı çevresindeki yapıların modernizasyonuyla sadece günlük ziyaretçi değil, konaklama yapacak olan ziyaretçilerin de ağırlanmasının planlandığını anlattı.

Bakanlar Ersoy ve Kurum'a Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AK Parti Konya milletvekilleri ile belediye başkanları eşlik etti.