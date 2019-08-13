Mevlana Müzesi'nde bayram yoğunluğu

KONYA (AA) – Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındıran Mevlana Müzesi'ni, her yıl yurt içi ve yurt dışından milyonlarca turist ziyaret ediyor.

Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı müze ve yanındaki Mevlana Meydanı, bu yıl da bayram tatili nedeniyle Konya'ya gelen vatandaşların ilk durağı oldu.

Turistler, Kubbe-i Hadra'nın manevi atmosferi içerisinde Hazreti Mevlana'nın türbesini de ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.

Kurban Bayramı vesilesiyle İzmir'den Konya'ya gelen ziyaretçilerden Kudret Kuzu, "Kurban Bayramı dolayısıyla İzmir'den Beyşehir'deki ailemizi ziyarete geldik. Konya'ya gelmişken Hz. Mevlana'nın türbesinde de dua edip geri döneceğiz. Çok güzel bir atmosfer var." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Muhammet Gök ise şehre geldikleri her fırsatta Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyaret ettiklerini, oluşan manevi havadan faydalanmaya çalıştıklarını anlattı.