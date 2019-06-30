Mevlana Şiir Şöleni'nin 9'uncusu gerçekleştirildi

KONYA (AA) – Karatay Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından organize edilen 9. Mevlana Şiir Şöleni'nde, Türkiye'nin farklı şehirlerinden şair ve sanatseverler bir araya geldi.

Mevlana Müzesi Gül Bahçesi Açık Sema Alanında gerçekleştirilen programda konuşan Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, programı hazırlayan Konya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karatay Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesine teşekkür etti.

Sorgun, bu yılki katılımın geçen yıla göre çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Karatay Belediye Başkanvekili Erkan Aslan ise Konya'nın ticari, ilim, ahlak, şiir, sanat, edebiyat gibi insanı ilgilendiren bütün sözlü ve yazılı ürünlerin buluşma noktası olduğunu dile getirdi.

Gönül medeniyetinin eşsiz temsilcilerini Konya'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Aslan, "Türk kültürünün zenginliğini ve köklü medeniyetin ihtişamını, edebi anlamda bizlere en güzel şekilde hatırlatan ve bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdiğimiz Mevlana Şiir Şöleni de geçmiş asırların anıtlaşmış şairlerini bizlere hatırlatıyor." diye konuştu.

Aslan, bu tür etkinliklerin Konya'ya önemli değerler kattığını dile getirdi.

TYB Konya Şube Başkanı Hayri Erten de şiir şöleni vesilesiyle ülkenin birbirinden kıymetli şairlerinin bir araya geldiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki yıllarda bu programlar devam edecek." dedi.

Şiir şölenine onur konuğu olarak katılan Bosna Hersek Milli Şairi Cemalettin Latiç ise atmosferden çok etkilendiğini aktardı.

Hz. Mevlana'nın huzurunda olmanın sevinci içerisinde olduğunu belirten Latiç, şunları kaydetti:

"Ben bir Osmanlı evladıyım ve Bosna Hersek'in en sonundaki küçücük bir Osmanlı köyünden geliyorum. Hz. Mevlana bizlere şiiri, aşkı, sevgiyi, hoşgörüyü paylaşmayı öğretti. Sizlerden ricam, Bosna'daki savaşta yanımızda oldunuz, dinimizi ve değerlerimizi korudunuz. Bugün de aynı hassasiyeti ve desteği bekliyoruz."

Latiç, konuşmasının ardından kaleme aldığı şiirleri seslendirdi.

Programa katılan şairlerin şiirlerini seslendirmesinin ardından, kendilerine günün anısına plaket ve takdim edildi.