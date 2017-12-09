MEVLANA’NIN 744. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ ULUSLARARASI ANMA TÖRENLERİ

Öğretileri ile dünyanın her yerinde ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 744’üncü yılında törenlerle anılıyor.

“Kardeşlik Vakti” temasıyla düzenlenen Mevlana’nın 744. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin ilk gününde “kardeşlik yürüyüşü”yle başlayan etkinlikler, Mevlana Kültür Merkezi’ndeki programlarla devam etti.

Konya Valisi Yakup Canbolat, yaptığı konuşmada, alimlerin yaşadıkları şehre kimlik kazandırdıklarını söyledi.

Hazreti Mevlana’nın da Konya’ya belirgin ve değerli bir kimlik kazandırdığını belirten Canbolat, “Hazreti Mevlana, bu şehirden dünyaya seslenmiş, hikmeti tüm dünyayı kuşatan eserlerini buradan yazmış, bu şehrin sokaklarına, duvarlarına ruh kazandırmıştır. Tarih boyunca, uygarlıklar beşiği Anadolu’da yüzyıllarca barış ve huzur ortamının egemen olmasında, Hazreti Mevlana gibi manevi mimarların çok büyük payı vardır.” ifadelerini kullandı.

Canbolat, Hazreti Mevlana’nın insanlar arasındaki farklılıkların aşıldığı, hoşgörüye dayalı yaşam tarzının mimari olduğunu vurguladı.

Bugün Mevlana’nın, insanlara verdiği yapıcı, birleştirici mesajlarıyla anıldığını söyleyen Canbolat, “Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu düşünüyor, tüm ayrılıkları bir kenara bırakıp, ‘Şimdi kardeşlik vakti’ diyerek buradan tüm dünyaya sesleniyoruz.” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de törenlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Şeb-i Arus törenlerinin ülke ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını diledi.

İslam coğrafyasında, Müslümanların gördüğü zulümlerden dolayı üzüntü içinde olduğunu anlatan Akyürek, “Konya’mızın kardeş şehri Kudüs’teki gasba son derece duyarlıyız. Mehmet Akif İnan ağabeyimiz, Kudüs’ten bahsederken ne güzel ifade ediyordu: ‘Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde. Götür Müslüman’a selam. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam.’ diyordu. Maalesef hala Mescid-i Aksa’yı, Kudüs’ü kucaklayamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz.” görüşünü paylaştı.

Mevlana’yı anmaktan daha önemli konunun onu anlamak olduğunu dile getiren Akyürek, “Hazreti Mevlana’nın, Kuran-ı Kerim’den, İslam’dan yola çıkarak verdiği mesajların günümüz insanına ulaşmasını temenni ediyorum.” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da Mesnevi’den örneklerle Hazreti Mevlana’nın birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarına dikkati çekti.

Mevlana’ya göre Allah ve Resul’üne aşk ve muhabbet duyanın, insana da muhabbetle yaklaştığına dikkati çeken Yarar, şöyle devam etti:

“Bu konuyu Divan-ı Kebir’inde şöyle ifade eder: ‘Ayrı ayrı bedenlerde bir tek canız. İster küçük olalım, ister ihtiyar, ister genç. Mademki yaratılışta biriz hem dirilişte, canların bu ayrılığı ne vakte kadar sürecek? Gülle dikene tahammül etmek adamlıktır ama insanın asıl insanlarla kaynaşması gerektir’.”

Hazreti Mevlana’yı anma törenlerinin modern haliyle ilk kez 1937 yılında Konya’da düzenlendiğine işaret eden Yarar, şunları kaydetti:

“Zamanla sahne-salon programlarıyla çeşitlenen anma törenlerinin bu yıl 80’incisi yapılmaktadır. Cumhuriyetimizin en eski törenlerinden Mevlana’yı anma törenlerinin 80’inci yılında ana temamız ‘kardeşlik’ vurgusuyla hazırlanmıştır. Bu çerçevede ‘Mevlevi ayini şerifi’, sergiler, bilimsel toplantılar, atölye çalışmaları, dinletiler, ödül törenleri, tiyatrolar, Mevlana film gösterimleri, imza günleri ve türbe önü buluşmaları olmak üzere bin 300’ün üzerinde program yer almaktadır.”

Kentteki üniversitelerin rektörleri adına da Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, konuşma yaparak bu yılki anma törenlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nca, “Türk tasavvuf müziği dinletisi”, Tasavvuf Tarihi Araştırmacısı ve Yazar Ömer Tuğrul İnançer tarafından “Mesnevi Sohbeti”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nca “Mevlevi Ayini Şerifi” icra edildi.

Programa Vali Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Yarar’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile çok sayıda vatandaş katıldı.