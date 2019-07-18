Mevlana'nın “gel” çağrısına yılın ilk yarısında 1,3 milyon kişi uydu

KONYA (AA) – ENGİN ÖZEKİNCİ – Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nin ziyaretçi sayısı, yılın altı ayında geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 arttı.

Her yıl Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından turistlerin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Türkiye genelinde Mevlana Müzesi, geçen yıl Topkapı Sarayı ve Ayasofya'dan sonra 2 milyon 817 bin 386 kişi ile en çok ziyaret edilen üçüncü müze oldu. Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi'ni geçen yılın altı ayında 1 milyon 170 bin kişi ziyaret etti.

Bu yılın altı ayında da ziyaretçi sayısı yaklaşık yüzde 13 artarak, 1 milyon 322 bin kişiye ulaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl milyonlarca turistin Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettiğini söyledi.

Mevlana Müzesi'nin 2017 yılında Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan müze olduğunu dile getiren Yarar, şöyle konuştu:

"Müzemiz geçen yıl da 3 milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırladı. Ziyaretçi sayımız geçen yıla göre yüzde 13 civarında artış gösterdi. İnşallah yıl sonuna kadar 3 milyona yakın turistin Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmesini bekliyoruz. Ziyaretçi profiline baktığımızda genellikle İranlı, Çinli, Tayvanlı, Amerikalı ve Güney Koreli turistler ilk sırada yer alıyor. Biz de yaptığımız yayınlarla gelen turistlere Hazreti Mevlana'yı anlatmaya çalışıyoruz. Hazreti Mevlana başta olmak üzere şehrimizin tarihi, turistik ve kültürel miraslarını yurt içinde ve dışında tanıtma faaliyetlerimiz de devam etmektedir."

– Mevlana Müzesi

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan Mevlana Müzesi'nin bulunduğu alan, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'e verildi.

Mevlana, "Düğün gecesi" olarak adlandırdığı Şeb-i Arus'ta hayata gözlerini yumunca, babası Bahaeddin Veled'in de metfun bulunduğu yere defnedildi. Oğlu Sultan Veled, çevresindekilerin Hazreti Pir'in mezarının türbe yapılması isteğini kıramadı. Mevlana'nın mezarının üstünde yer alan "Kubbe-i Hadra" (Yeşil Kubbe) yaptırıldı.

1926'da "Konya Asar-ı Atika Müzesi" adı verilen Mevlana Dergahı ve Türbesi, 1954'te yapılan düzenlemeyle "Mevlana Müzesi" olarak ziyarete açıldı.