Mevlana'yı anma töreninde “Anlatımlı Sema Ayini” icra edildi
KONYA (AA) – Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında ilk kez "Anlatımlı Sema Ayini" gerçekleştirildi.
İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ayinde turistler, sadece izlemekle kalmayıp, sema ile ilgili anlatımlarla da bir mana seyahati yaşadı.
İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu İrfan, Tasavvuf ve Meydan Meşkleri Bölümü postnişini Fatih Çıtlak’ın anlatımıyla gerçekleştirilen sema töreninde, semazenler ritüellerini gerçekleştirdi.
Çıtlak, semazenlerin sema sırasında hangi ritüelleri hangi manayla yaptıkları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Anlatımlı sema, 17 Aralık’a kadar her gün saat 18.00’de İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.
-
Mevlana'yı anma töreninde “Anlatımlı Sema Ayini” icra edildi
-
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
-
Konya'da hayatını kaybeden avcı için UMKE ekipleri seferber oldu
-
Doğa Koleji velilerinden okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesine protesto
-
MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan’dan Muhtarlar Derneğine ziyaret
-
Bakan Kasapoğlu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı delege seçiminde oy kullandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.