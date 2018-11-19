Mevlit Kandili
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Nur Cami ve Külliyesi Konferans Salonunda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Burada konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, peygamberin iyi anlaşılması gerektiğini ve Mevlit Kandilinin sevgili Peygamberin doğumu ile dünyayı aydınlatması anlamına geldiğini söyledi.
Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutlayan Vali Sezer, şöyle konuştu:
"Bu haftanın feyzinden hem biz, hem ailemiz hem de tüm ülkemiz yararlanması gerekiyor. Peygamber Efendimizin hayatı bizlere birer örnektir. Bu haftanın temasını Diyanet İşleri Başkanlığı 'gençlik' olarak belirledi. Peygamber efendimizin gençlere verdiği önemi herkes bilir. Peygamber Efendimize sevgimiz onu çok iyi anlamak, getirdiği mesajı benimsemek ve hayatımıza aktarmakla tezahür etmelidir. Ona olan sevgimizin birer ifadesi olarak sevgili Peygamberimizin doğum gününün seneyi devriyesinde özel programlar yapılmaktadır. Özellikle camilerde mevlit programları tertip edilmekte, ona topluca salat ve selam getirilip, medhü senalar yapılmakta, Kur’an okunup, dualar yapılıp şefaati istenmektedir."
Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise, hayatının her alanında Peygamberin genç nesillere örnek olduğunu belirtti.
Sevgili Peygamberin dünyasında gençlerin her zaman özel bir yeri olduğunu vurgulayan Müftü Yıldırım, "Peygamberimiz, gençlere yönelik samimiyet, güven, şefkat, merhamet ve zarafet temelli bir iletişim dili geliştirmiş ve onların yetişmeleriyle özel olarak ilgilenmiştir. Gerek Mekke’de gerek Medine’de onun rahlei tedrisinden geçen gençler, insanlığı aydınlatan birer kandil olmuştur. Tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından ilahiler okundu.
Kırıkkale Belediyesi tarafından ikramların dağıtılmasının ardından program son buldu.
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