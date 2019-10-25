Mezat çetesi üyeleri adliyede
ANKARA (AA) – Ankara merkezli 9 ildeki operasyonda mezat salonlarındaki ihalelere darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 79 zanlıdan 64'ü daha adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 79 şüpheliden 64'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgüt elebaşı ve 8 örgüt sorumlusunun da aralarında bulunduğu zanlılar adliyeye götürüldü.
– Örgüt üyelerinden birçoğu suçlamaları kabul etti
Örgüt üyelerinden birçoğunun, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdikleri ifadede haklarındaki suçlamaları kabul ettikleri ve şebekenin faaliyetlerini anlattıkları öğrenildi.
– İhaleleri değerinin çok altındaki tekliflerle kazanmışlar
Polis ekiplerince 18 Ekim ve sonrasında devam eden operasyonlarda 79 şüpheli gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 zanlı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Şüphelilerin esnaf ve vatandaşların mezatlardaki ihalelere özgürce katılmasına engel oldukları, ihale salonlarına ya da ihalenin yapıldığı alanlara kalabalık gruplar halinde gittikleri, üçüncü şahısların üzerinde tehdit ya da baskı kurarak ihaleye girmelerini engelledikleri, ihaleyi almak isteyenlerden bazılarına para karşılığı izin verdikleri, açık artırmaları istedikleri şekilde yönlendirerek piyasa değerinin çok altında tekliflerle ihaleleri kazandıkları öne sürülmüştü.
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