Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin mezuniyet töreninde, evlilik teklifi heyecanı yaşandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, diş hekimliği fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.
4 Eylül Kültür Merkezi Alaaddin Keykubat Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Sivas Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Uçar, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Törende fakülte birincisi Yağmur Yılmaz, ikinci Buse Cengiz ve üçüncü Burcu Kızılırmak’a diplomaları ve hediyeleri verildi.
Mezuniyet töreni, sürpriz evlenme teklifine de sahne oldu. Geçen yıl aynı fakülteden mezun olan Oğuzhan Çetin, kız arkadaşı Edanur Kurşun’a sahnede evlenme teklif etti. Genç kızın şaşkına döndüğü evlenme teklifi salondan büyük alkış aldı.
Sahneye gelerek töreni izleyenlere yönelik kısa bir konuşma yapan Çetin, kız arkadaşına, Ablamın kardeşi, anne-babamın kızı, benim de eşim olur musun?” diyerek evlenme teklifinde bulundu.
Dizlerinin üzerine çöken Çetin, cebindeki yüzüğü çıkararak kız arkadaşı Edanur Kurşun’a uzattı. Teklif karşısında şaşıran Kurşun, gözyaşlarına hakim olamadı.
Evlilik teklifine, mezuniyet törenini izlemek için gelen aileler ve genç çiftin arkadaşları alkış ve ıslıklarla destek verdi. Genç kız Çetin'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdi.
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