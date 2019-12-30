MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: “MHP Libya tezkeresini destekleyecektir”
KONYA (AA) – MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakları sonuna kadar muhafaza edilmelidir. MHP, Libya ile imzalanan anlaşmalara destek verdiği gibi Libya tezkeresini de destekleyecektir." dedi.
Kalaycı, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.
S-400 sisteminin ülke güvenliği için önemli olduğunu dile getiren Kalaycı, şöyle konuştu:
"Doğu Akdeniz'de arama yapıyorsak, egemenlik haklarımızı ve milli menfaatlerimizi korumak gayesiyledir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmaya çalışanların oyunları, Libya ile imzaladığımız anlaşmalar ile bozulmuştur. Türkiye Libya'da macera peşinde değildir. Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını korumanın gayretindedir. Libya bizim komşumuzdur. Nasıl ki, vatan toprağından tek bir çakıl taşı vermeyecek kararlılığındaysak aynı anlayışın 462 bin kilometrelik mavi vatan sahamızda da gözetilmesi gerekmektedir. Türk vatanının güvenliği için her türlü tedbiri planlayıp devreye almak şarttır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakları sonuna kadar muhafaza edilmelidir. MHP, Libya ile imzalanan anlaşmalara destek verdiği gibi Libya tezkeresini de destekleyecektir."
– "Çalışanların asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılmalıdır"
Kalaycı, asgari ücretin 2020 yılı için 2 bin 324 lira olarak belirlendiğini anımsatarak, büyükşehirlerde asgari ücretle çalışanlara ulaşım desteği verilmesi gerektiğini belirtti.
Asgari ücretle çalışanlardan vergi alınmaması gerektiğini savunan Kalaycı, "Yine çalışanların asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılmalıdır. Emeklilerimizin geçim kaygısı giderilmeli ve emekli aylıkları arasında uyum sağlanmalı, emeklilere büyümeden tam pay verilmeli ve sağlık hizmetlerinde alınan bazı katılım payları da alınmamalıdır." diye konuştu.
– "Milli otomobilimiz milletimizin göğsünü kabartmıştır"
Kalaycı, "Geçen hafta tanıtımı yapılan milli otomobilimiz milletimizin göğsünü kabartmıştır. Üretim yerinin Konya olmasını çok istemiştik ama bu olmasa da Konya sanayisine büyük katkı sağlayacağına inanıyor ve Türkiye'nin otomobili ile gurur duyuyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkede istikrarın sağlandığını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:
"Bu nedenle Türkiye, seçime değil bir an önce insanımızın yaşadığı sorunların çözümüne yoğunlaşmalıdır. Hızla terörle mücadelede, dış politikada elde ettiğimiz başarıları ekonomide de sağlamalıyız. Nitekim ekonomide de toparlanma var. Halen reel kesimde sıkıntı var. Bir an önce bu sorunları çözmeliyiz. Erken seçim ihtiyacı yok, olacağına da hiç ihtimal vermiyorum. Öte yandan yeni partilerin geçmişlerini gördük, geleceğine ne diyelim. Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Çünkü yasal olarak faaliyet gösteren bir dünya parti var."
-
CHP'liler Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi
-
Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı
-
“Aşık Sefil Selimi” mezarı başında anıldı
-
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: “MHP Libya tezkeresini destekleyecektir”
-
GRAFİKLİ Memleket sevdalısı bir eğitimci: Ahmet Tevfik İleri
-
CÜ'de Teknoloji ve Kadın Sempozyumu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.