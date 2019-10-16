MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi
ANKARA (AA) – MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Beypazarı ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek muhtarların sorunlarını dinledi.
Yıldırım, Beypazarı Belediyesi Halkevi'nde muhtarlarla buluştu. MHP İlçe Başkanı Orhan tarafından Yıldırım'a, muhtarların sorunlarıyla ilgili bir dosya sundu.
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal tarafından muhtarların genel sorunları ve büyükşehirden kaynaklanan sorunları hakkında genel bilgiler aktarıldı, toplantıya katılan muhtarlar da sorunlarını dile getirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'ın kendilerine aktardığı sorunları yerinde dinlemek üzere Beypazarı ilçesine geldiğini söyledi.
Kendisine aktarılan sorunları ilgili bakanlıklara ileteceğini belirten Yıldırım, şunları dile getirdi:
“İlçede daha önce 3 sefer doğal afetin yaşandığını aktardınız. Mağdur olduğunuzu biliyoruz. Bankalara olan kredi borçlarınızın ertelenmesi ve çiftçinin malı olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilere verdiği sıkıntıları mutlaka ilgili bakanlıkla görüşerek aktaracağız. Ayrıca Büyükşehir Yasasından kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi konusunda çalışmada bulunacağız. Bu sıralar büyükşehir yasasıyla ilgili bir düzenleme de bulunuluyor. Biliyorsunuz, MHP Cumhur İttifakı ortağı ama hükumet ortağı değil, konuları net bir şekilde aldık. Hepsini aktaracağız ve anlatacağız."
Yıldırım, MHP İlçe Başkanlığının bir süre öncesi taşındığı yeni ilçe binasını da ziyaret ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
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