MHP İl Başkanlığında bayramlaşma
KAYSERİ (AA) – Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığında, bayramlaşma töreni düzenledi.
MHP'nin il başkanlık makamında düzenlenen bayramlaşma programına, İl Başkanı Serkan Tok, milletvekilleri Baki Ersoy, İsmail Özdemir ile belediye başkanları ve partililer katıldı.
Bayramların Türk İslam dünyası için güzel bir gün olduğunu belirten Tok, şunları kaydetti:
"Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Tüm halkımıza kapımız açık. Sizler de bunu bir kez daha görmüş oldunuz. Teşkilatımızla herkesin bayramını kutluyoruz. Haziran ayının 10 ile 20'si arasında MHP Kayseri teşkilatı, milletvekilleri, belediye başkanları ve yönetimle İstanbul'da yerini alacak. Genel başkanımızın talimatlarına uygun olarak çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Orada bulunan Kayserili hemşehrilerimizle buluşacağız."
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