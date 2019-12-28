MHP Kayseri Milletvekili Özdemir, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
KAYSERİ (AA) – MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özdemir, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı karesine oy verdi.
Özdemir, yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçti.
Milletvekili Özdemir, AA'nın son derece anlamlı, önemli mesajlar veren fotoğrafları arasından tercihte bulunduğunu belirterek, "Sadece dört köşe içerisine sığdırılmakla kalmayan, baktığınız zaman derin anlamlar ifade eden fotoğraflar var." dedi.
AA'nın dünyanın sayılı haber ajansları arasında yer aldığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı, yalnızca yayınladığı haberlerle, analizlerle değil, bilhassa hayatı, hayatın kendisini anlatan fotoğrafları münasebetiyle de herkesin takip ettiği bir haber ajansı. Ülkemizin şefkat yüzünü yansıtan, ülkemizdeki hayatın gerçekliğini anlatan fotoğraflar vardı. MHP olarak bizim hassasiyet gösterdiğimiz, kendi egemenlik haklarımızı koruma çabalarıyla ilgili fotoğraflar tercihimiz oldu. Hakikaten her biri alanında özenle seçilmiş son derece güzel, değerli fotoğraflar."
Anadolu Ajansına bu çalışma için teşekkür eden Özdemir, "Tüm milletimiz de dönem içinde sisteme girip beğendiği fotoğraflara oylamada bulunabiliyor. Bu da Anadolu Ajansının sosyal duyarlılığı artırmak için yaptığı faaliyetlere örnek bir çalışmayı yansıtıyor." diye konuştu.
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