MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, vatandaşlarla buluştu
KIRIKKALE (AA) – MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, vatandaşlarla bir araya geldi.
Partisinin il başkanlığında düzenlenen programda vatandaşlarla buluşan Milletvekili Öztürk, vatandaşların taleplerini alarak, sorunlarını dinledi.
Öztürk, burada yaptığı konuşmada, vermiş oldukları sözlerin arkasında ve takipçisi olacaklarını söyledi.
Seçim çalışmalarında vatandaşlara zaman zaman bir araya gelme sözü verdiklerini anımsatan Öztürk, şöyle konuştu:
"Bugün de vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek için buradayız. İnşallah bundan sonra da bu toplantılarımız yapılacak. Amacımız, TBMM'ye sizlerin değil, vekilin size geldiği bir ortamı birlikte yaratmak ve yaşatmak. Bu amaçla buraya geldik. MHP'ye oy veren veya vermeyen herkesin sorunlarına çare olmaya çalışacağız. Biz, bölgesel anlayış içerisinde siyaset yapmıyoruz. Biz, bütün Kırıkkale'nin milletvekiliyiz."
İl Başkanı Erdal Baloğlu ise, bu buluşmaları artık alışkanlık haline getireceklerini belirterek, sık sık vatandaşlarla bir araya geleceklerini kaydetti.
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