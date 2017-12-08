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MHP Lideri Bahçeli Antalya’da

Antalya’ya gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi Döşemaltı ilçesi Kepezüstü mevkisinde, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve çok sayıda partili karşıladı…
Güncel - 8 Aralık 2017 19:57 A A

Antalya’ya gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi Döşemaltı ilçesi Kepezüstü mevkisinde, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve çok sayıda partili karşıladı. Bahçeli’yi görmek ve onunla tokalaşmak isteyen partililer zaman zaman izdihama neden oldu. Yoğun ilgi nedeniyle zor anlar yaşayan Bahçeli, metrelerce kuyruk oluşturan partililerle tokalaştıktan sonra makam aracına binebildi. Bahçeli, konvoy eşliğinde Belek’teki konaklayacağı otele hareket etti. Bahçeli, yarın Belediye Başkanları Toplantısı’na katılacak.

İsa Akar – Harun Erdoğdu 

 



Güncel - 19:57 A A
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