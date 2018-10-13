MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Suşehri'nde

SİVAS (AA) – MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Suşehri ilçesinde ilçe başkanlık binasının açılışını gerçekleştirdi.

Milletvekili Özyürek, MHP Suşehri İlçe Başkanı Serhat Yüzüak ve çok sayıda partili tarafından karşılandı.

Özyürek, Sivas Caddesi'ndeki başkanlık binasının açılış öncesi yaptığı konuşmada, yerel seçimlere çok iyi hazırlanacaklarını belirtti.

Hedeflerinin öncelikle Sivas'ı kazanmak olduğunu vurgulayan Özyürek, "Bununla birlikte 16 ilçemiz belediyesini kazanarak, 3 hilal bayrağımızı buralara asmayı hedefliyoruz. Aday belirleme kriterlerinde, yandaş değil, kazanacak adayla yola çıkacağız. İnşallah diğer ilçelerimizde de ve Suşehri ilçemizde de 3 hilalli Suşehri Belediyesine asacağız." diye konuştu.

MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Nevruz ise, 50 yıllık ülküye sahip çıkarak yerel seçimlerde iktidara taşımak istediklerini kaydetti.

İlçe Başkanı Yüzüak da, "Amacımız yerel seçimlerde güçlü adayla, güçlü bir belediyeye hizmet etmektir. İnşallah ilçemizin bağrına basacağı iyi bir adayla yola çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.

Milletvekili Özyürek, açılış sonrası ilçe esnaflarını gezerek taleplerini dinledi.

Programa, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, AK Parti Suşehri Gençlik Koları Başkanı İlhan Erden, AK Parti Suşehri Kadın kolları Başkanı Sema Gönül Çevik ve çok sayıda davetli katıldı.