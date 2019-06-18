MHP Yozgat Milletvekili Sedef'ten “dolu” açıklaması
YOZGAT (AA) – MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, doludan zarar gören tarım bölgelerinin "afet" kapsamına alınıp yaraların devlet eliyle sarılması gerektiğini bildirdi.
Sedef, yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat genelinde şiddetli yağışlar nedeniyle merkez, Yerköy, Şefaatli ilçelerine bağlı köylerde dolu ve sel felaketinin yaşandığını ifade etti.
Lök, Akyamaç, Azizli, Başınayayla, Battal, Büyükincirli, Çalatlı, Çallı, Evci, Fakıbeyli, Salmanfakılı, Karabıyık, Kızıltepe, Kuşçu, Osmanpaşa, Gökçekışla, Türkmenaraplısı, İbrahimhacılı, Paşaköy ve Saray köylerinde dolu yağışı ve sel sonucu yaklaşık 70 bin dekar ekili alanın zarar gördüğünü aktaran Sedef, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Köylerimizde bulunan köprü, istinat ve bahçe duvarı, ahır gibi yapılar yıkılmıştır. Kanalizasyon şebekeleri de zarar görmüştür. Birçok kümes hayvanı, küçük ve büyükbaş hayvan da telef olmuştur. Ekili alanlarda zarar arpada yüzde 100, buğdayda yüzde 50-70 arasındadır. Sigortası olmayan çiftçimiz çaresizdir. Bölgenin acilen 'afet' kapsamına alınıp yaraların devletimiz eliyle sarılması gerekmektedir. Sel ve dolu felaketinde zarar gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
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MHP Yozgat Milletvekili Sedef'ten “dolu” açıklaması
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