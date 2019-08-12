MHP'de bayramlaşma programı
KAYSERİ (AA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Teşkilatında bayramlaşma programı düzenlendi.
Parti il binasındaki programda konuşan MHP İl Başkanı Serkan Tok, bütün dostlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bayram kutlamanın sevinci ve mutluluğunu hep beraber yaşadıklarını belirten Tok, şunları kaydetti:
"Bugün dünya genelinde bulunan Müslüman Türk dünyasında eziyet altında bayramını kutlamakta zorlanan kardeşlerime yüce Allah'tan öncelikle huzur sonra özgürlük diliyorum. Bugünlere gelmemizde kanıyla canıyla mücadele eden tüm şehitlerimizi yad ediyorum. Memleketlerine tatile giden kardeşlerimize de sesleniyorum, araçlarını dikkatli kullansınlar. Tekrar hepinizin bayramını kutluyorum."
Programa MHP Kayseri Milletvekilleri Baki Ersoy ve İsmail Özdemir de katıldı.
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MHP'de bayramlaşma programı
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