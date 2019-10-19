Migros Ankara Alacaatlı Mağazası hizmete açıldı
İSTANBUL (AA) – Türkiye’nin 81 ilinde müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına hızla cevap verebilen ürün portföyüyle 65 yıldır hizmet veren Migros tarafından, İç Anadolu’da 235’inci, Türkiye’de 2 bin 127’nci mağazası olan Çayyolu MMM Alacaatlı Migros hizmete açıldı.
Migros'tan yapılan açıklamaya göre, MMM Migros Alacaatlı Mağazası, ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesini, keyifli bir alışveriş ortamında sunuyor. Haftanın 7 günü, 09.00-22.00 saatleri arasında Alacaatlı Caddesi'nde hizmet verecek olan MMM Alacaatlı Migros Mağazası bin 382 metrekare satış alanı ile müşterilerine 4’ü jet kasa olmak üzere toplam 10 kasa ile hızlı ve kolay alışveriş imkanı sağlıyor.
Çeşitli taze ürün gruplarının satışa sunulduğu mağazada, kasap ve şarküteri reyonlarının yanı sıra, sebze meyve, kuru gıda, kozmetik, züccaciye, kuruyemiş ve unlu mamuller reyonları bulunuyor. Yaklaşık 15 bin çeşit ürünün satışa sunulduğu mağazada, iyi tarım, et ve kalitede ürünler, müşterilere ulaşıyor.
Migros, Türkiye’nin 81 ilinde 2 bin 127 mağazası ile müşterine hitap ediyor.
-
Tiyatro festivali için bir günde 45 bin kişi başvurdu
-
Migros Ankara Alacaatlı Mağazası hizmete açıldı
-
Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
-
“İstanbul'da sanayicinin tapusu olmasın, ahlakını bozuyor”
-
Yunak'ta “Muhtarlar Günü” kutlandı
-
Millet kıraathanesinde “Peygamber Efendimiz” konulu söyleşi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.