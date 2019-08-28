Mihalgazi'de yüzme kursları sürüyor
ESKİŞEHİR (AA) – Mihalgazi Belediyesi ile Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan yüzme kursları devam ediyor.
İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü yüzme öğreticileri tarafından Mihalgazi Belediyesi yüzme havuzlarında açılan kurslara 70 öğrenci katıldı.
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme kursunun yoğun ilgi gördüğünü belirtti.
Akgün, gençlerin hem spor yapma imkanı bulduğunu hem de yüzme öğrendiğini ifade etti.
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